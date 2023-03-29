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Gündem 3 ay arayla aynı aracı kundakladı
Gündem

3 ay arayla aynı aracı kundakladı

Yeniakit Publisher
2023-03-29 07:52:00 -
3 ay arayla aynı aracı kundakladı

Antalya'da Rus uyruklu bir kadının aracı 3 ay arayla iki kez kundaklandı. Son girişimi ise güvenlik kameraları kaydetti.

Gecenin karanlığında geldi, arabayı kundaklayıp kaçtı. Üstelik benzerini üç ay önce de yapmıştı.

Antalya Kepez'de yaşayan Rus uyruklu Zuleykha Paşayeva'nın lüks cipi yaşadığı sitenin önünde kundaklandı. Üstelik bu ilk değildi. 3 ay önce de aynı araç kundaklanmıştı. Son kundaklama sabaha karşı 4.00'te oldu. Motor kısmından duman ve alevlerin yükseldiğini gören site sakinleri 112'yi aradı. O anlarda güvenlik kamerası kayıttaydı. Şüpheli olayın ardından kaçtı.

Polis, bir kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bir şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlının sorgusu sürüyor.

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