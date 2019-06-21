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3. Adana Karpuz Festivali renkli görüntülere sahne oldu

Bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Adana Karpuz Festivali, renkli görüntülere sahne oldu.

21 Haziran 2019 Cuma 22:17
3. Adana Karpuz Festivali renkli görüntülere sahne oldu

Bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Adana Karpuz Festivali, renkli görüntülere sahne oldu. En iyi karpuzu yetiştiren çiftçiler ödüllendirilirken, çocuklar da karpuz yeme yarışmasıyla doyasıya eğlendi. Adana Valisi Mahmut Demirtaş, “Ürettiğimiz her bir ürüne sahip çıkacak, her birini Adana markasına dönüştüreceğiz. Bu ürünlerin coğrafi işaretlerini alarak Adana ile özdeşleştireceğiz” dedi.



Adana Valiliği koordinesinde, belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Adana Karpuz Festivali gerçekleştirildi. Adana Merkez Park’ta gerçekleştirilen festival, Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Ekibi’nin yöresel oyunu ile başladı. Karpuzun hikayesinin anlatıldığı sinevizyon gösterimiyle devam eden festival, Çukurova’nın Nadide Çiçekleri ve Kültür Hazinesi Defilesi’yle devam etti.



“Adana karpuzunun imajını koruyacağız”


Festivalin açılış konuşmasını yapan Adana Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Ali Tekin, Adana’nın karpuz üretiminde en önemli il olduğunu ifade ederek, “Ülkemizde üretilen 4 milyon ton karpuz üretiminin 1 milyon tonunu, yaklaşık 120 dekar alanda Adana üretmekte. Adana’nın diğer illerden farkı Türkiye’nin en erken ve taze karpuzunu üretmesidir. Ayrıca Adana karpuzunun imajını korumak ve hak ettiği değeri bulabilmesi için de buna benzer faaliyetleri ve organizasyonlar da düzenliyoruz” dedi.



“Ürettiğimiz her gürünü Adana markasına dönüştüreceğiz”


Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Çukurova’nın güneşin, suyun ve toprağın birbirini tamamladığı bir coğrafya olduğu ve yer yer üç ürün hasadına imkan tanıyan bu topraklarda bolluk ve bereket fışkırdığını ifade etti.


Adana’da Türkiye’nin karpuz üretiminin yüzde 25’ini karşılayan karpuz üreticilerine teşekkür eden Vali Demirtaş, “Ürettiğimiz her bir ürüne sahip çıkacak, her birini Adana markasına dönüştüreceğiz. Bu ürünlerin coğrafi işaretlerini alarak Adana ile özdeşleştireceğiz. Bunların yanı sıra tanıtım faaliyetlerimizi de çeşitlendirerek gerçekleştireceğiz. Tarımsal üretime her konuda destek olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından yarışmalarla devam eden festivalde en iyi karpuz yarışmasında birinci olan Mete Akyol’a tam altın, ikinci Metin Kaya’ya yarım altın, üçüncü olan Cengizhan Çay’a çeyrek altın ödülünü Adana Valisi Mahmut Demirtaş takdim etti.



Yarışmalar festivale renk kattı


Renkli görüntülere sahne olan en hızlı karpuz yarışmasında dereceye giren miniklere ise bisiklet ödüllerini Adana Ticaret Borsası Başkanı Atila Menevşe verdi. Karpuz taşıma yarışmasında dereceye girenlere ise ödüllerini Adana Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Ali Tekin verdi.



3. Adana Karpuz Festivali’nin son bölümünde ise ünlü sanatçı Rafet El Roman, Adanalılara konser verdi. İlk şarkısını okuduktan sonra protokol üyelerini sahneye çağıran El Roman, karpuz kesti. Festival, konserin ardından son buldu.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 22:17
  1. konser
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