3 2 1 Poğaça tarifi! Kabartma tozuyla enfes bir poğaça: Sadece 2 adım var! Herkes bu poğaçaları konuşacak!

Evde kolayca hazırlayabileceğiniz 3-2-1 Poğaça tarifi ile mutfakta harikalar yaratmaya hazır olun. Bu tarif, hem lezzetli hem de yapımı kolay poğaçalar vaat ediyor, çay saatlerinizin vazgeçilmezi olacak.

Komşularınızı kıskandıracak bir poğaça tarifine ne dersiniz? 3-2-1 Poğaça, kolay yapılışı ve enfes lezzetiyle çay saatlerinizin olmazsa olmazı olacak. İşte adım adım 3-2-1 Poğaça tarifi ve püf noktaları!

Pratik ve lezzetli bir atıştırmalık mı arıyorsunuz? 3-2-1 Poğaça tarifi ile kısa sürede harika poğaçalar yapabilirsiniz. Bu basit ve etkili tarifle, herkesin beğenisini kazanacak poğaçalar hazırlayın.

3-2-1 Poğaça Tarifi Malzemeler:

Hamuru için:

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2 su bardağı yoğurt

1 su bardağı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı tuz

3 paket kabartma tozu

4,5 su bardağı un

İçi için:

1 kase istediğiniz bir peynir çeşidi

1/2 demet maydanoz

Üzeri için:

1 çay bardağı galeta unu

Yapılış:

Fırını 180 derecede önceden ısıtın. Yoğurt, sıvı yağ, tuz ve kabartma tozunu bir karıştırma kabında iyice karıştırın.

Unun önce 4 bardak kadarını eleyerek yavaş yavaş hamura ekleyin ve yoğurmaya başlayın. Ele yapışmayan, yumuşak bir hamur elde edene kadar unu kontrollü bir şekilde eklemeye devam edin.



Hamuru kapatarak yaklaşık 30 dakika kadar dinlendirin.

Dinlenen hamurdan mandalina büyüklüğünde toplar koparın ve avucunuzun içinde yassılaştırın. Ortasına hafifçe bastırarak açın.

İç harcı için, peynir ve ince doğranmış maydanozu bir kasede karıştırın. Açtığınız hamurların içine 1-2 yemek kaşığı kadar iç harç ekleyin.

Hamurları sağdan soldan toparlayarak kapatın ve yuvarlayarak şekil verin.

Hazırladığınız poğaçaları galeta ununa bulayın ve fırın kağıdı serili tepsiye aralıklı olarak dizin.

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 20-25 dakika kadar pişirin, üzerleri güzelce kızardıktan sonra fırından alın.

3-2-1 Poğaça tarifi hazır! Sıcak veya ılık olarak servis edebilir, çayın veya kahvenin yanında afiyetle tüketebilirsiniz.

Püf Noktası:

Unu dikkatli bir şekilde ekleyerek, hamurun kıvamına göre ayarlayın.

Hamurun üzerini kapatarak dinlendirme süresine özen gösterin, bu şekilde poğaçaların daha yumuşak olmasını sağlayabilirsiniz.

Poğaçaları galeta ununa bulamak, üzerlerinin daha çıtır olmasını sağlayacaktır.

3-2-1 Poğaça tarifi, pratikliği ve lezzetiyle çay saatlerinizi şenlendirecek mükemmel bir seçenek sunuyor. Bu kolay ve hızlı tarifle, misafirlerinizi ve ailenizi memnun edeceğiniz, herkesin bayılacağı poğaçalar hazırlayabilirsiniz. Hem kolay hem de lezzetli olan bu poğaçalar, mutfakta geçirdiğiniz zamanı daha keyifli ve verimli hale getirecek. Şimdi bu tarifi deneyin ve çay saatlerinizi bir adım öne taşıyın!