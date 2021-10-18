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Dünya 292 kişi ölmüştü! Irak Başbakanı duyurdu: Yakalandı
Dünya

292 kişi ölmüştü! Irak Başbakanı duyurdu: Yakalandı

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, 2016 yılında Bağdat'ın Karrada bölgesinde düzenlenen ve 292 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırısının failinin yakalandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-10-18 19:36:00 -
292 kişi ölmüştü! Irak Başbakanı duyurdu: Yakalandı

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, 2016'da Bağdat'ın Karrada bölgesinde düzenlenen ve 292 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırısının failinin yakalandığını bildirdi.

Kazımi, Twitter hesabından konuya dair açıklama yaptı.

Açıklamada Kazımi, şu ifadeleri kullandı:

"Ülke dışında gerçekleştirilen yorucu bir istihbarat takibinin ardından Gazvan ez-Zevbai (Ebu Ubeyde Bağdad) gözaltına alındı. Halkımızın kanını döken iş birlikçilerini ortaya çıkarmak milli görevimizdir."

Zubai'nin Karrada'daki terör saldırısının yanı sıra birçok terör olayından sorumlu olduğunu belirten Kazımi, operasyona ve yerine ilişkin ise detaylı bilgi vermedi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ın merkezindeki Karrada bölgesinde, 2016'da bomba yüklü aracın patlatılması sonucu 292 kişi yaşamını yitirmiş, 200 kişi yaralanmıştı.

Saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlenmişti.

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