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İSLAM 29.09.2021 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

29.09.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2021-09-29 06:55:00 -
29.09.2021 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



وَمَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"Onların çoğu ortak koşmadan Allah’a iman etmezler."

 (Yûsuf Suresi - 106)          (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

TEFSİRİ: 

İnsanların çoğu, göklerdeki ve yerdeki delilleri ibret gözüyle incelemedikleri ve akıllarını doğru kullanmadıkları için, Allah’ın varlığını kabul ettikleri halde O’na çeşitli yollarla ortak koşarlar. Nitekim Câhiliye döneminde Arabistan halkı da Allah’a inanmakla birlikte (Lokmân 31/25) çeşitli şekillerde O’na ortak koşuyorlardı.

Meselâ, bazı putperest Araplar meleklerin Allah’ın kızları olduğuna inanırken (Nahl 14/57), bir kısmı da kendilerini tanrıya yaklaştırsınlar diye putlara tapıyorlardı (Zümer 39/3).

Hıristiyanlar, Hz. Îsâ’nın Allah’ın oğlu olduğunu iddia ederken, yahudilerin bir kısmı, “Üzeyir Allah’ın oğludur” diyorlardı (Tevbe 10/30). Ayrıca cinleri Allah’a ortak koşanlar da vardı (En‘âm 6/100).

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 3 Sayfa: 261

 

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

“İnsanlara lâyık oldukları değeri verin; mevki, makam ve seviyelerine göre muamele ediniz.”

(Ebu Davud, Edeb, 20)

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