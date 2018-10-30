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29 yıldır nafaka ödüyor

Nafaka ödeyemediği için icralık olan engelli Murat Taylan’ın yaşadıkları, mağdur insanların başına gelen sayısız hikayeden yalnızca biri.

30 Ekim 2018 Salı 11:37
29 yıldır nafaka ödüyor

Boşanma durumunda ‘yoksulluğa düşeceği’ tespit edilen kişilere verilen yoksulluk nafakası 24 Haziran seçimlerinden bu yana gündemde. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı da, “Gündem Buluşmaları: Nafaka Sistemi” başlıklı bir çalıştayla bu meseleyi masaya yatırdı. Kadın örgütleri yoksulluk nafakasına ilişkin tartışmanın ‘süre’ üzerinden yapılmasına tepkili. Tartışmanın muhatapları ise boşanan kadınlar ve erkekler. Nafaka tartışmasını enikonu ortaya koyan yaşanmış hayat hikâyelerinden yola çıkarak karşınıza getiriyoruz.

Ödeyemediği nafaka için icralık olan Murat Taylan’ın yaşadıkları bunlardan sadece biri. Yüzde 5 yaşama ihtimali ile girdiği ameliyathaneden yaşama tutunarak çıkan Taylan, tam da bu sırada eşinden boşandı. Emekli maaşını nafaka ödemesine bağlayan Murat Taylan, süresiz nafakanın insan fıtratına ters olduğunu düşünüyor. Taylan, nafaka ile ilgili yasal düzenleme bekliyor.

Boşanma dönemindeki streslerden dolayı oturduğu yerde kaldığını söyleyen Taylan, "İğne batar gibi oldu. Kalp sıkışması olmuştu. Arabayla götürdüler beni. 2-3 tane doktor girdi muayeneye. Dediler ki, kalpte kaçak var. " dedi.

İcraya verdiler

Taylan, Yeni Şafak'a şunları söyledi:

"Dokuz yüz olmasın da, dokuz yüz otuz olsun. Ya yuvan gidiyor. Otuz lira olsa ne olur, olmasa ne olur ya? Yuvan gitmiş yuvan. Emekli maaşını istemiyorum dedim, ben kendi başımın çaresine bakacağım. Ama eşimle, ama dostumla... Şimdi bir ton borç var. Yeni açılmış bir dükkan var. Ben nasıl geçineceğim? Nasıl borç ödeyeceğim?
Üç gün aksatsan, hemen telefon geliyor; 'Benim nafakamı niye aksatıyorsun?' Dört ay 300 eksik yatırdım diye beni icraya verdiler."

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 11:37
  1. evlilik
  2. ayrılık
  3. nafaka
  4. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

  • hsyn2802hsyn280218 sa önce
    Nedense bu işe kimse el atmıyor herhal. Kardeşim müslüman ülke değilmiyiz. koy allahın kanunları sorun kökten çözülsün.Neyi bekliyorlar nafaka madurlarının kesip doğramaya başlamasını mı?
  • IsaIsa19 sa önce
    (Editörden: Mesajınız alınmıştır. Teşekkür ederiz.)
  • salim koçdemirsalim koçdemir20 sa önce
    hükümet bu işin vebalinden 2 cihan da da kurtulamaz, kendi çıkardığı 6284 sayılı kanunu, kendi düzeltmeli. ama ben düzeleceğine inanmıyorum.
  • talha velidtalha velid20 sa önce
    hükümetin 100 günlük icraat programında; bu yasalar değişecek ti ne oldu da yine ertelendi
  • cavit sağlamcavit sağlam20 sa önce
    ocakları söndüren 6284 sayılı yasa değişmeli, 2 ay değil evlenip hemen arkasından boşansan bile ömür boyu nafakaya hak kazanıyorsun . böyle saçma bir adalet anlayışı olabilir mi...!
  • ahmet yıldızahmet yıldız20 sa önce
    arkadaşlar; ne oldu ya; neden bu kanun hala değişmedi, kim neyi bekliyor. istenildiği zaman bir saatte bir torba yasa çıkartılıp dünyanın kanunu değişiyor. evlilikleri bitiren , aileleri kurutan, babasız çocuk yetiştirmeyi teşvik eden bu yasalar değişmeli
  • mehmetmehmet20 sa önce
    Yeniden bira ana yasa yapılmalı taciz kadına şiddet kapkaç hırsızlık işkence tehdit şantaj haksız mal üzerine geçirme gibi insanlık dışı suçların ağırcezalar getirilmeli herkes yaptığının bedelini ödemeli tasarlayarak veya canavarca hisle adam öldürmenin tecavüzün devlete ihanetin terör suçu işlemenin cezası idam olmalı ...
  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş20 sa önce
    bu saçma kanun değişmelihatta çok aşırı geç kalındı
  • ahmet uzanahmet uzan21 sa önce
    .....
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