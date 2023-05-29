  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yedi düvel birleştiler hala utanmıyor! Demirtaş: Bu oy oranı bile mucize, kazandık!

Kılıçdaroğlu'nu ilk satan Ümit Özdağ oldu! 21 yıllık mağlubiyeti..

‘Diktatör Kemal…’ Aslı Baykal açtı ağzını, yumdu gözünü

Hazımsız Çiğdem Toker’e bak sen! Hezimet sonrası FOX'ta sokak provokasyonu

Alayını yazmaya vaktimiz yok! İşte milletin tokadını yiyenler albümü

Meral Akşener’e istifa çağrısı! İYİ Partili isim kazan kaldırdı

Erdoğan balkon konuşmasını yaptı! Önemli mesajlar verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimden zaferle çıktı! Muharrem İnce'den muhalefete önemli çağrı

Mustafa Sarıgül'den Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili olay paylaşım: Yazıklar olsun bize

Fazıl Say, kaybetmeye doyamayan Kılıçdaroğlu'nu övdü
İSLAM 29 Mayıs 2023: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

29 Mayıs 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
2023-05-29 05:06:00 - 2023-05-29 05:07:28
29 Mayıs 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız Günün Âyet ve Hadisi ile Günün Sözü'nü istifadelerinize sunuyoruz...

VAHYİN DİLİNDEN

يَٓا اَيُّهَا الَّذٖينَ اٰمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذٖينَ اتَّخَذُوا دٖينَكُمْ هُزُواً وَلَعِباً مِنَ الَّذٖينَ اُو۫تُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ اَوْلِيَٓاءَۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنٖينَ

Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla

"Ey iman edenler!

Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden dininizi alay ve eğlence konusu edinenleri ve kâfirleri dost edinmeyin.

Eğer müminseniz Allah’tan korkun."

(Mâide Suresi, 57)                 (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 


TEFSİRİ:

Yüce Allah 51. âyette müminlerin yahudi ve hıristiyanlarla içten dostluklar kurmalarını yasaklamıştı. Burada ise özel olarak Ehl-i kitap’tan sadece dini alay ve eğlence konusu yapan kimselerle genel olarak da bütün kâfirlerle veya –bir başka kıraate göre– bunlardan yalnız dinle alay edenlerle böyle bir ilişki kurmalarını yasaklamaktadır. Âyetin iniş sebebi olarak bazı müslümanların birtakım münafıklara karşı sevgi ve muhabbet duygularıyla muamele etmeleri gösterilmiştir (Râzî, XII, 32; Elmalılı, III, 1722).
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Münafıklık –bir yönüyle– “dini eğlence ve oyuncak yerine koyma, onu âdi maksatlara alet etme” anlamına geldiği için burada özellikle bu şekilde hareket eden inkârcılara dikkat çekilmektedir. Âyetin iniş sebebi hususi olmakla birlikte hükmü umumi olup müslümanlara yöneltilen her türlü alay etme, küçümseme ve onları eğlence yerine koyma gibi kırıcı davranışları ve bu davranışların sahibi olan kâfirleri içermektedir.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 2 Sayfa: 299

 
ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّه عَنْهُما أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَالَ : إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِليَّ ، وَأقْرَبِكمْ مِنِّي مَجْلِساً يَوْمَ الْقِيامةِ ، أَحَاسِنُكُمْ أَخْلاقاً ، وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِليَّ ، وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي يوْمَ الْقيَامَةِ ، الثَّرْثَارُونَ ، وَالمُتَشَدِّقُونَ وَالمُتَفَيْهِقُونَ » رواه الترمذي وقال : حديثٌ حسن ، وقد سبق شرحُهُ في باب حُسْنِ الخُلقِ .

Câbir İbni Abdullah radıyallahu anhümâ'dan rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

"İçinizde en çok sevdiğim ve kıyamet günü bana en yakın mesafede bulunacak kimseler güzel ahlâk sahibi olanlarınızdır.

Güzel konuşuyor dedirtmek için uzun uzun konuşanlar, sözünü beğendirmek için avurdunu şişire şişire laf edenler ve bilgiçlik etmek için lugat paralayanlar ise en sevmediğim ve kıyamet günü bana en uzak mesafede bulunacak kimselerdir."

Kaynak: Tirmizî, Birr 71

GÜNÜN SÖZÜ:

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23