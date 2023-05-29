29 Mayıs 2018: Akademisyen/Bürokrat Osman Çataklı'nın vefatı

Osman Çataklı, 1925 yılında Ünye’de doğdu. İlk ve ortaokul öğrenimini burada tamamladı. 1942 yılında İstanbul Erkek Lisesi’nden mezun olan Osman Çataklı, aynı yıl yüksek mühendis okuluna girdi. 1949’da İTÜ İnşaat Fakültesi’nden mezun oldu. Osman Çataklı 1966’da profesörlük unvanını aldı. Milli Selamet Partisi’nin koalisyon ortağı olduğu dönemde, 1974-78 yılları arasında Vakıflar Genel Müdürlüğü görevini üstlendi.







“Müslümanın 24 Saati”, “Kıyamet Alametleri”, “Müslümanın Ahlakı” gibi eserleri kaleme aldı. Milli Görüş camiasının ve Gümüşhanevi Dergâhının önde gelen isimlerinden olan Osman Çataklı, son döneme imza atmış birçok akademisyen ve siyasetçinin de hocasıydı.



Çataklı’nın 2018 yılında vefatı sonrasında cenazesi, sevenlerinin katılımı ile Fatih Camii’nde kılınan namazın akabinde Edirnekapı’daki aile kabristanlığına defnedildi.







Millî Gazete genel müdürü Ömer Yüksel Özek’in de kayınpederi olan Osman Çataklı, Necmettin Erbakan Hoca’nın kız kardeşi Atıfet Hanım ile evliydi.