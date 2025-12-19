  • İSTANBUL
Batı Yaka'da tarıma ağır darbe!

Filistin Tarım Bakanlığı, siyonist işgalciler ve Yahudi çetelerin saldırıları sonucu Batı Yaka'da çoğu zeytin ağacı olmak üzere 3 bin 413 ağacın zarar gördüğünü açıkladı.

Filistin Tarım Bakanlığı, siyonist işgalciler ve Yahudi çetelerin Batı Yaka genelinde sürdürdüğü saldırıların tarım sektöründe büyük yıkıma yol açtığını duyurdu. Bakanlığın 11-18 Aralık tarihlerini kapsayan raporuna göre, farklı bölgelerde toplam 3 bin 413 ağaç zarar gördü. Hedef alınan ağaçların büyük bölümünü zeytin ağaçları oluşturdu.

 

Bakanlık tarafından Facebook üzerinden yayımlanan raporda, son bir haftada saldırıların belirgin biçimde arttığı ve özellikle Ramallah ile Nablus vilayetlerinde tarımsal zararın yoğunlaştığı kaydedildi. Saldırılar kapsamında tarım arazilerinin tahrip edildiği, ağaçların söküldüğü, yüzlerce metre uzunluğundaki sulama hatlarının kullanılamaz hale getirildiği aktarıldı.

 

 

 

Raporda ayrıca hayvan yetiştiriciliğinin de doğrudan hedef alındığına dikkat çekilerek, koyunların öldürüldüğü ya da çalındığı, hayvan yemlerinin tahrip edildiği ve kümes hayvanı çiftliklerinin yıkıldığı ifade edildi. Tüm bu saldırıların yol açtığı toplam maddi zararın 2,5 milyon doları geçtiği vurgulandı.

 

Tarım Bakanlığı, siyonist rejimin topraklara el koyma politikalarını sürdürdüğünü, yıkım bildirimleriyle çiftçileri baskı altına aldığını ve bazı bölgelerde Filistinli çiftçilerin kendi elleriyle ağaçlarını sökmeye zorlandığını belirtti. Açıklamada, özellikle Filistin kimliğinin ve direnişin simgesi olarak görülen zeytin ağacının bilinçli şekilde hedef alındığına dikkat çekildi.

 

Öte yandan Filistin Duvar ve Yerleşimlere Karşı Direniş Komisyonu'nun daha önce yayımladığı bir raporda, yalnızca kasım ayında yaklaşık 2 bin 800 dönüm Filistin toprağının çeşitli "el koyma" ve "kamulaştırma" kararlarıyla gasbedildiği açıklanmıştı. Komisyon verilerine göre, 2025 yılı başından bu yana askeri gerekçelerle 53 ayrı el koyma kararı çıkarılarak Filistin toprakları üzerindeki baskı daha da artırıldı.

