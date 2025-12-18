  • İSTANBUL
Perinçek'ten Yeşil'i hortlatıp, 'Apo petrolden de pay istiyor' diyen Saygı Öztürk'e tepki: Süreci dinamitliyor
Gündem

Perinçek'ten Yeşil'i hortlatıp, 'Apo petrolden de pay istiyor' diyen Saygı Öztürk'e tepki: Süreci dinamitliyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Perinçek’ten Yeşil’i hortlatıp, ‘Apo petrolden de pay istiyor’ diyen Saygı Öztürk’e tepki: Süreci dinamitliyor

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, önce Yeşil’in kendisini aradığını yazıp ardından “Apo petrol ve elektrik gelirinden de pay istiyor” diyen Sözcü Gazetesi yazarı Saygı Öztürk’e tepki göstererek, Öztürk’ün Terörsüz Türkiye sürecini dinamitlediğini söyledi. Perinçek, İmralı heyetinde yer alan MHP’li Feti Yıldız ile AK Parti’li Hüseyin Yayman’a da çağrıda bulunarak “Saygı Öztürk’e bu dinamitleri kim veriyor” dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ulusal Kanal’da Genel Yayın Yönetmeni Nadir Temeloğlu ve Aydınlık Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Özlem Konur Usta’nın sorularını cevapladı. Daha önce ‘Alo Ben Yeşil’ yazısı ise Güneydoğu’daki faili meçhullerin sorumlusu Yeşil’in kendisini aradığını yazan Sözcü Gazetesi yazarı Saygı Öztürk’ün 13 Aralık’ta yayımlanan “Apo, petrol ve elektrik gelirinden pay istiyor” başlıklı yazısını eleştirdi.

ÖCALAN BÖYLE AKILSIZ İDDİADA BULUNMAZ

Perinçek, şunları söyledi: "Saygı Öztürk değerli bir gazetecimizdir. Namuslu, dürüstlüğüyle tanınan bir insandır. Ama ona kim bu bilgileri verdi onu bilmiyoruz. Abdullah Öcalan’ın bunları söylemesine hiçbir ihtimal vermiyorum. Çünkü Öcalan’ın 27 Şubat’ta açıklanan çağrısıyla bu talepler arasında tam bir zıtlık var. Bu talepler, süreci dinamitlemek ve kesinlikle süreçten vazgeçmek anlamını taşıyor. PKK’nın silah bırakması ve PKK’nın kendini feshetmesi, Türkiye’nin bütünleşmesi, hatta terörsüz Türkiye hedefine bu iddialarla gidilmez. Bu bir dinamit. Abdullah Öcalan da böyle akılsız iddialarda bulunmaz. O çağrıda, federe devletmiş, bağımsız Kürdistanmış, ayrı milli devletmiş, idari özerklikmiş, hatta kültüralist çözümlere bile bunların tarihsel zemini yoktur diyordu. Burada bir sabotaj var. Sürece bir yerden dinamit konuyor." 

BU BİLGİLERİ KİMDEN ALDIĞINI AÇIKLASIN

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan İmralı Adası'nda görüşen heyette yer alan AK Parti'li Hüseyin Yayman ve MHP'li Feti Yıldız'a çağrıda bulunan Perinçek, "Saygı Öztürk’e bu dinamitleri kim verdi?" diyerek şunları ifade etti: "Saygı Öztürk’ün de burada bir namus borcu var. Saygı Öztürk’ler, önüne getirilen her bilgiyi haber yapmaz, onun doğruluğunu araştırır. ‘Bana söylediler, ben yazdım’ diye bir şey olmaz gazetecilikte. Söylenenler doğru mu? Bütün bu Türkiye’nin geleceğini ilgilendiren, çok önemli ve başarılı giden bir sürece mayın döşüyorsun. Onun için Saygı Öztürk bu bilgileri kimden aldığını açıklayacak. Feti Yıldız ve Hüseyin Yayman’ın da bu tür bilgiler vereceğine ihtimal vermiyorum. Saygı Öztürk’ün yazdıkları doğru mu? Onların da bunu açıklama sorumluluğu var."

