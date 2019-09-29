29 Eylül Pazar günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
Pazar gününü tatil yaparak geçirenler 29 Eylül'de havanın nasıl olacağını merak ediyor. İşte, merak ettiğiniz "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun cevabı...29 Eylül 2019 Pazar 00:05
Pazar gününü tatil yaparak geçirenler 29 Eylül'de havanın nasıl olacağını merak ediyor. İşte, merak ettiğiniz "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun cevabı...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile bu akşam ilk saatlerde Samsun, Ordu, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İşte, bazı iller ve hava tahmini
İstanbul
15°C 26°C
Az bulutlu
Ankara
10°C 25°C
Az bulutlu
İzmir
17°C 28°C
Az bulutlu
Antalya
22°C 30°C
Güneşli
Bolu
12°C 25°C
Az bulutlu
Samsun
15°C 23°C
Parçalı bulutlu
Trabzon
17°C 21°C
Çok bulutlu
Kars
2°C 18°C
Parçalı bulutlu
Diyarbakır
16°C 31°C
Güneşli
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