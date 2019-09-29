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29 Eylül Pazar günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?

Pazar gününü tatil yaparak geçirenler 29 Eylül'de havanın nasıl olacağını merak ediyor. İşte, merak ettiğiniz "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun cevabı...

29 Eylül 2019 Pazar 00:05
29 Eylül Pazar günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?

Pazar gününü tatil yaparak geçirenler 29 Eylül'de havanın nasıl olacağını merak ediyor. İşte, merak ettiğiniz "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun cevabı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile bu akşam ilk saatlerde Samsun, Ordu, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İşte, bazı iller ve hava tahmini

İstanbul

15°C 26°C

Az bulutlu

Ankara

10°C 25°C

Az bulutlu

İzmir

17°C 28°C

Az bulutlu

Antalya

22°C 30°C

Güneşli

Bolu

12°C 25°C

Az bulutlu

Samsun

15°C 23°C

Parçalı bulutlu

Trabzon

17°C 21°C

Çok bulutlu

Kars

2°C 18°C

Parçalı bulutlu

Diyarbakır

16°C 31°C

Güneşli

 

 

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Haber Tarihi: 29 Eylül 2019 Pazar 00:05
  1. Iğdır
  2. Trabzon
  3. Samsun
  4. Ordu
  5. Kars
  6. İzmir
  7. İstanbul
  8. Diyarbakır
  9. Bolu
  10. Antalya
  11. Ankara
  12. Ağrı
  13. 29 Eylül Pazar günü hava nasıl olacak?
  14. Bugün hava nasıl olacak?
  15. hava durumu
  16. hava nasıl olacak
  17. hafta sonu hava nasıl olacak
  18. 29 Eylül Pazar hava durumu

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