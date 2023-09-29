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İSLAM 29 Eylül 2023: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

29 Eylül 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
2023-09-29 06:44:00 -
29 Eylül 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün Sözü'nü istifadelerinize (29 Eylül 2023) sunuyoruz...

VAHYİN DİLİNDEN



(6) وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُۙ 

(7) وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْؕ

Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla

(6) Yaptığın iyiliği çok görerek başa kakma.

(7) Rabbinin rızâsına ermek için sabret.

(Müddessir Suresi, 6-7)    (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

TEFSİRİ:

Müfessirler 6. âyeti farklı anlamlarda yorumlamışlardır:
a) Ey Peygamber! Sakın şerefli ve değerli peygamberlik vazifesinin külfet ve meşakkatini çok görme, bunlara gönül rızası ile katlan;
b) Karşılığında daha fazlasını bekleyerek iyilik etme. Şevkânî’ye göre yüce ahlâk sahibi peygamberin böyle bir davranışta bulunması ona haram kılınmıştır; ancak ümmeti için mubahtır (bk. V, 374-375).
c) Fakir fukaraya yaptığın yardımı çok görme, fakirleşmekten korkmayan kimselerin verdiği gibi sen de çokça ver (İbn Âşûr, XXIX, 298).
7. âyette Hz. Peygamber’in, insanlığı uyarma görevini yerine getirirken birçok sıkıntı ile karşı karşıya kalacağına işaret edilmiş ve Allah’ın rızâsını kazanmak için bu sıkıntılara sabretmesi emredilmiştir.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 5 Sayfa: 495

ALLAH RESULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)


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