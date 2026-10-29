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Gündem 29 Ekim’i de boş geçmedi! İETT otobüsü park halindeki çekiciye çarptı
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29 Ekim’i de boş geçmedi! İETT otobüsü park halindeki çekiciye çarptı

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29 Ekim’i de boş geçmedi! İETT otobüsü park halindeki çekiciye çarptı

CHP zihniyetinin elinde tel tel dökülen, kazasız, yangınsız tek bir günü geçmeyen İETT otobüsleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı da boş geçmedi. İstanbul Bağcılar'da seyir halindeyken kontrolden çıkarak park halindeki çekiciye çarpan İETT otobüsünde büyük hasar oluştu.

100. Yıl Mahallesi Matbaacılar Caddesi'nde seyreden 34 HO 1288 plakalı özel halk otobüsü, park halindeki 34 KV 6485 plakalı çekiciye çarptı.

Kazada yaralanan olmazken, otobüste hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri caddede güvenlik önlemi aldı.

Kaza nedeniyle bölgede oluşan trafik yoğunluğu, araçların çekilmesiyle normale döndü.

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