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Eğitim 29 Ekim'de okullar tatil mi? 29 Ekim’de okul var mı?
Eğitim

29 Ekim'de okullar tatil mi? 29 Ekim’de okul var mı?

29 Ekim okullar yarım gün mü? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle okulların tatil olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, 29 Ekim resmi tatil mi? 29 Ekim okul oluyor mu?

Yeniakit Publisher
2021-10-20 13:31:00 -
29 Ekim'de okullar tatil mi? 29 Ekim’de okul var mı?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na kısa bir zaman kaldı. Bayram sebebiyle 29 Ekim’in tatil olup olmadığı merak ediliyor. Peki, 29 Ekim’de kreşler açık mı?

29 Ekim'de okullar tatil mi? 29 Ekim’de okul var mı?

Cumhuriyet Bayramı sebebiyle bir buçuk gün resmi tatil oluyor. 28 Ekim yarım gün ve 29 Ekim tam gün resmi tatildir. Bu yıl 29 Ekim, Cuma gününe denk geliyor. 29 Ekim Cuma günü kreşler, anaokulları, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversiteler kapalı oluyor.

Uzaktan eğitim başlayacak mı? 

Milyonlarca öğrenci ve veli geçtiğimiz bir buçuk yılda olduğu gibi yeniden uzaktan eğitime dönüş olup olmayacağını merak ediyor. Artan vaka sayıları sebebiyle pek çok kişi "Uzaktan eğitim başlayacak mı?" sorusunu araştırıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların güvenli olduğunu ve yüz yüze eğitimi sürdürmek istediklerini ifade ediyor. 

28 Ekim'de okullar yarım gün mü?
28 Ekim'de okullar yarım gün mü?

Eğitim

28 Ekim'de okullar yarım gün mü?

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