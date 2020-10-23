29 Ekim’de çalışma ücreti! 29 Ekim’de çalışana ne kadar ücret ödenir?

28-29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda 1,5 günlük sürede işçi çalışmaz ise, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretini tam olarak alacaktır. İşçi çalışır ise ayrıca bir günlük ücret daha kendisine ödenmesi gerekecektir.

28-29 Ekim'de çalışan işçinin mesai ücretinin hesabı

Asgari ücretle çalışan bir işçi 29 Ekim günü çalışmasa bile bir günlük ücretini zaten hak edecektir. Ancak, o gün çalışır ise bir günlük ücret daha verilecektir. Bu durumda, bayramda çalışan işçi için 31,35.9+31,35=62,7 TL ödenecektir.

28 Ekim günü saat 13:00’den sonra çalışılması durumunda aynı şekilde hareket edilecektir. Bu durumda, işçinin normal ücretine ek olarak yarım günlük daha ücret ödenecektir.

28-29 Ekim'de işyerleri açılabilir mi?

Normalde 29 Ekim’de özel işyerlerinin kapanması zorunludur. Ancak bu zorunluluğa uymamanın yaptırımı kanunda belirtilmemiştir. Bunun üzerine bugün için açılan işyerlerinden ötürü herhangi bir ceza uygulanmamaktadır.

28-29 Ekim'de işçi çalıştırılmasında usül

İş Kanunun 44. maddesinde konu düzenlenmiştir. Buna göre; Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işyerlerinde çalışılıp çalışılmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmeleri ile kararlaştırılır. Sözleşmelerde hüküm bulunmaması durumunda 28-29 Ekim günlerinde çalışılması için işçinin onayı gereklidir.

Neticede sözleşmede hüküm varsa 29 Ekim günü işçi çalıştırılabilir. Sözleşmede böyle bir hüküm yoksa o vakit işçinin onayı alınarak da çalışma yapılabilir.