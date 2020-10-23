29 Ekim’de çalışma ücreti! 29 Ekim’de çalışana ne kadar ücret ödenir?
Genel ve ulusal bayramlarda işçiler çalışmadan tam mesai ücreti alırlar. Tatil yapmayan işçiler ise bir günlük ücreti fazladan alırlar. 28 Ekim tarihinde yarım gün çalışanlar ne kadar mesai ücreti alacak? İşte 2021 yılı 28-29 Ekim mesai ücreti hesaplamasına dair bilgiler haberimizde.
28-29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda 1,5 günlük sürede işçi çalışmaz ise, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretini tam olarak alacaktır. İşçi çalışır ise ayrıca bir günlük ücret daha kendisine ödenmesi gerekecektir.
28-29 Ekim'de çalışan işçinin mesai ücretinin hesabı
Asgari ücretle çalışan bir işçi 29 Ekim günü çalışmasa bile bir günlük ücretini zaten hak edecektir. Ancak, o gün çalışır ise bir günlük ücret daha verilecektir. Bu durumda, bayramda çalışan işçi için 31,35.9+31,35=62,7 TL ödenecektir.
28 Ekim günü saat 13:00’den sonra çalışılması durumunda aynı şekilde hareket edilecektir. Bu durumda, işçinin normal ücretine ek olarak yarım günlük daha ücret ödenecektir.
28-29 Ekim'de işyerleri açılabilir mi?
Normalde 29 Ekim’de özel işyerlerinin kapanması zorunludur. Ancak bu zorunluluğa uymamanın yaptırımı kanunda belirtilmemiştir. Bunun üzerine bugün için açılan işyerlerinden ötürü herhangi bir ceza uygulanmamaktadır.
28-29 Ekim'de işçi çalıştırılmasında usül
İş Kanunun 44. maddesinde konu düzenlenmiştir. Buna göre; Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işyerlerinde çalışılıp çalışılmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmeleri ile kararlaştırılır. Sözleşmelerde hüküm bulunmaması durumunda 28-29 Ekim günlerinde çalışılması için işçinin onayı gereklidir.
Neticede sözleşmede hüküm varsa 29 Ekim günü işçi çalıştırılabilir. Sözleşmede böyle bir hüküm yoksa o vakit işçinin onayı alınarak da çalışma yapılabilir.