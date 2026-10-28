29 Ekim'de bankalar açık mı? PTT, noter ve kargolar bugün çalışıyor mu?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda resmî tatil nedeniyle birçok kurumun çalışma düzeni değişiyor. Banka şubesinde işlem yapmak, posta veya kargo göndermek ya da noter işlemlerini tamamlamak isteyen vatandaşlar, tatil günü hizmet verilip verilmeyeceğini öğrenmek istiyor.

29 EKİM'DE BANKALAR AÇIK MI?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmî tatil olduğu için kamu ve özel bankaların şubeleri kapalı olacak. Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank ve özel bankaların şubelerinde gişe işlemleri gerçekleştirilemeyecek.

Para transferi ve hesap işlemleri için mobil bankacılık ve internet bankacılığı kullanılabilecek. FAST sistemi üzerinden yapılan para transferleri, ilgili bankanın limit ve koşulları kapsamında gerçekleştirilebilecek. EFT işlemlerinin hesaba geçişi ise işlem türüne ve bankanın uygulamasına göre değişebilecek.

29 EKİM'DE PTT AÇIK MI?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle PTT şubeleri de normal çalışma düzeninde hizmet vermeyecek. Posta gönderimi, kargo kabulü ve şubeden işlem yapılmasını gerektiren hizmetler için vatandaşların bir sonraki iş gününü beklemesi gerekecek.

PTT'nin dijital hizmetleri üzerinden gerçekleştirilebilen işlemler ise hizmetin niteliğine göre kullanılabilecek.

29 EKİM'DE NOTERLER AÇIK MI?

29 Ekim Perşembe günü resmî tatil nedeniyle noterliklerde normal çalışma düzeni uygulanmayacak. Araç alım satımı, vekâletname düzenlenmesi ve diğer noterlik işlemlerini yapmak isteyen vatandaşlar işlemlerini tatil sonrasına planlayabilecek.

Nöbetçi noterlik hizmeti bakımından ayrıca bir duyuru olup olmadığı Türkiye Noterler Birliğinin resmî kanallarından kontrol edilebilir.

29 EKİM'DE KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda kargo şirketlerinin şube ve dağıtım hizmetleri resmî tatil nedeniyle normal iş günlerinden farklı uygulanabilir. Kargo kabulü ve teslimat programı şirketlerin tatil düzenlemelerine göre değişebileceğinden gönderi yapacak veya kargo bekleyen vatandaşların ilgili firmadan bilgi alması gerekiyor.

Özellikle şubeden teslim alınması gereken gönderiler için işlem öncesinde kargo şirketinin duyurularını kontrol etmek önem taşıyor.

29 EKİM'DE HANGİ KURUMLAR KAPALI OLACAK?

29 Ekim 2026 Perşembe günü Cumhuriyet Bayramı nedeniyle genel olarak şu kurumlarda normal çalışma düzeni uygulanmayacak:

Banka şubeleri

PTT şubeleri

Noterlikler

Kamu kurum ve kuruluşlarının büyük bölümü

Resmî tatil uygulayan kargo şubeleri

Hastanelerin acil servisleri gibi kesintisiz hizmet vermesi gereken birimler ise hizmetlerini sürdürecek. Kargo şirketlerinin çalışma ve dağıtım programları firmaya göre değişebilecek.

29 EKİM TATİLİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın ardından 30 Ekim Cuma günü resmî tatil takviminde genel bir tatil bulunmuyor. Bu nedenle bankalar, PTT şubeleri ve noterliklerin cuma günü normal çalışma düzenine dönmesi bekleniyor.

Vatandaşların işlem yapmadan önce ilgili kurumların resmî internet sitelerindeki duyuruları kontrol etmesi, olası çalışma saati ve hizmet değişiklikleri hakkında bilgi edinmesini sağlayacak.