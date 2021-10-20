Cumhuriyet Bayramına kısa bir zaman kaldı. Öğrenciler ise 28-29 Ekim tarihlerinde derslerin olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki, Cumhuriyet Bayramı’nda üniversitelerde ders oluyor mu?

29 Ekim üniversiteler tatil mi? 28 Ekim'de üniversiteler açık mı?

Cumhuriyet Bayramı sebebiyle yer yıl 28 Ekim yarım gün, 29 Ekim ise tam gün resmi tatildir. Bu yıl Cumhuriyet Bayramı Cuma gününe denk geliyor. 28 Ekim Perşembe yarım gün ve 29 Ekim Cuma tam gün resmi tatil olarak geçecek. Bir buçuk günlük süreçte kreşler, anasınıfları, ilkokullar, ortaokullar, liseler ve üniversiteler tatil olacaktır?

29 Ekim bankalar açık mı?

29 Ekim belirtiğimiz gibi resmi tatildir. Bu sebeple 29 Ekim’de bankalar kapalı oluyor. 28 Ekim’de ise bankalar 13.00’e kadar hizmet verecektir.

29 Ekim eczaneler açık mı?

Resmi tatillerde eczaneler nöbet usulüne göre hizmet veriyor. 28 Ekim Perşembe öğlene kadar eczaneler açık olacak. Ardından bir buçuk gün eczaneler nöbet sıralarına göre açık olacak.

2022 yılı resmi tatiller

1 Ocak Yılbaşı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

1 Mayıs Ramazan Bayramı Arifesi

2 Mayıs Ramazan Bayramı 1.gün

3 Mayıs Ramazan Bayramı 2.gün

4 Mayıs Ramazan Bayramı 3.gün

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

8 Temmuz Kurban Bayramı Arifesi

9 Temmuz Kurban Bayramı 1.gün

10 Temmuz Kurban Bayramı 2.gün

11 Temmuz Kurban Bayramı 3.gün

12 Temmuz Kurban Bayramı 4.gün

15 Temmuz Demokrasi Bayramı

30 Ağustos Zafer Bayramı

28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı