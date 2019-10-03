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29 Ekim resmi tatil olacak mı?

29 Ekim resmi tatil olacak mı? sorusu şimdiden merak edilmekte. Vatandaşlar Salı gününe denk gelen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın resmi tatil ilan edilip edilmeyeceğini araştırıyorlar. Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayramdır. Peki, 29 Ekim resmi tatil olacak mı? İşte detaylar...

03 Ekim 2019 Perşembe 16:13
29 Ekim resmi tatil olacak mı?

29 Ekim resmi tatil olacak mı? sorusu şimdiden merak edilmekte. Vatandaşlar Salı gününe denk gelen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın resmi tatil ilan edilip edilmeyeceğini araştırıyorlar. Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayramdır. Peki, 29 Ekim resmi tatil olacak mı? İşte detaylar...

29 Ekim resmi tatil olacak mı?

29 Ekim resmi tatiller içerisinde yer almaktadır.

29 Ekim 2019 hangi güne geliyor?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 2019 yılında salı günü kutlanacak.

2019 yılı resmi tatil günleri

1 Ocak Yılbaşı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
3 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi
4 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün
5 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün
6 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün
15 Temmuz Demokrasi Bayramı
10 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi
11 Ağustos Kurban Bayramı 1.gün
12 Ağustos Kurban Bayramı 2.gün
13 Ağustos Kurban Bayramı 3.gün
14 Ağustos Kurban Bayramı 4.gün
30 Ağustos Zafer Bayramı
28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
31 Aralık Yılbaşı gecesi

Not: Arifeler öğleden sonra tatildir.

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Haber Tarihi: 03 Ekim 2019 Perşembe 16:13
  1. 2019 yılı resmi tatil günleri
  2. 29 Ekim kutlaması
  3. 29 ekim tatil mi
  4. 29 ekim tatil olacak mı
  5. 29 ekim resmi tatil olacak mı
  6. 2019 yılı resmi tatiller

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