29 Ekim resmi tatil olacak mı? sorusu şimdiden merak edilmekte. Vatandaşlar Salı gününe denk gelen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın resmi tatil ilan edilip edilmeyeceğini araştırıyorlar. Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayramdır. Peki, 29 Ekim resmi tatil olacak mı? İşte detaylar...

29 Ekim resmi tatil olacak mı?

29 Ekim resmi tatiller içerisinde yer almaktadır.

29 Ekim 2019 hangi güne geliyor?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 2019 yılında salı günü kutlanacak.

2019 yılı resmi tatil günleri

1 Ocak Yılbaşı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

3 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi

4 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün

5 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün

6 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün

15 Temmuz Demokrasi Bayramı

10 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi

11 Ağustos Kurban Bayramı 1.gün

12 Ağustos Kurban Bayramı 2.gün

13 Ağustos Kurban Bayramı 3.gün

14 Ağustos Kurban Bayramı 4.gün

30 Ağustos Zafer Bayramı

28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

31 Aralık Yılbaşı gecesi

Not: Arifeler öğleden sonra tatildir.