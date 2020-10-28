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Ekonomi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dijitalde kutlanacak
Ekonomi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dijitalde kutlanacak

Vedubox ile Bi' Dünya İçerik tarafından yarın online olarak düzenlenecek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı galasına 1.000'in üzerinde genç katılacak

Yeniakit Publisher
2020-10-28 10:20:47 -
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dijitalde kutlanacak

İSTANBUL (AA) - Vedubox ile Bi' Dünya İçerik tarafından online etkinlikle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dijital platformda kutlanacak.

Vedubox'un açıklamasına göre, yüzde 100 bulut teknolojisine sahip eğitim yönetim platformu Vedubox, Bi' Dünya İçerik tarafından gerçekleştirilecek online Cumhuriyet galasının altyapısını sağlayacak.

Online galada, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 1.000'den fazla gencin katılımıyla coşkuyla kutlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bi' Dünya İçerik Gelişim Mentorü Nesrin Fırat, online galanın Cumhuriyet'in 97. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Birbirinden farklı genç bireylerle bilgi paylaşmak, ortak akıl, ortak karar ve ortak uygulama prensibini ilke edinip tüm globalde her alanda ve her birey ya da kuruma dokunmak istiyoruz. Üniversite öğrencileri öncelikli olmak üzere herkesin katılımına açık gala, Bi' Dünya İçerik gençlerinin organizasyonunda gerçekleşecek. Etkinliğe sanatçı olarak, Yüksek Sadakat grubunun solisti Cemil Demirbakan ile Masis Aram Gözbek ve Boğaziçi Korosu katılacak. Değerlerin paylaştıkça çoğaldığını düşünüyoruz. 29 Ekim'i bu bilinç ve coşkuyla dijital ortamda kutlayacağız."

Fırat, Cumhuriyet'in 97. yılına özel 97 katılımcıya sürpriz hediyeler verileceğini bildirdi.


- 1.000'den fazla katılımcı bir araya gelecek


Vedubox Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Harun Taşcı da sosyal sorumluluk anlayışıyla altyapı sağlayacaklarını belirterek, daha önce 1.000 kişinin eş zamanlı katılımıyla "Hibritleşme Yoculuğu" isimli uzaktan eğitim kampını gerçekleştirdiklerini anımsattı.

Taşcı, "Bu defa da etkinliğimize 1.000'in üzerinde gencin katılmasını bekliyoruz. Bir katılımcıya 1 aylık ücretsiz Vedubox üyeliği de vereceğiz." ifadelerini kullandı.

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