28 Şubat'ta bile Erdoğan'a yalvaranlar, bugün parmak sallıyor! Boğaziçi Üniversitesi'ne büyük kıyak

Fondaş medyanın başını çeken T24'te köşe karalayan Cansu Çamlıbel, eski Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Üstün Ergüder ile röportajı köşesine taşıdı.

Çamlıbel'e konuşan Ergüder, Türk demokrasi tarihinin kara lekesi 28 Şubat postmodern darbe günlerinden övgüyle bahsederken üniversitelerin doğalgaz faturasını bile ödemekten aciz olduğunu itiraf etti.

Prof. Dr. Üstün Ergüder

28 Şubat'ta bile Erdoğan'a yalvaranlar, bugün parmak sallıyor!

28 Şubat sürecinde ödeyemediği faturalar sebebiyle dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yalvaranlar bugün adeta parmak sallıyor.

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Söz konusu yazıda; dönemin İBB Başkanı Erdoğan ile Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Üstün Ergüder arasındaki telefon görüşmesine yer verildi.

Ergüder o bölümde şu ifadeleri kullandı:

O dönemde bir telefon görüşmemizi hatırlarım. Bir ara okulun nakit para sıkıntısı vardı. Maliye'den nakit gelmiyordu. Nakit gelmeyince de birtakım ödemeleri yapamıyorsun. Kendisine Maliye'den para gelmediği için doğalgaz ödemesini yapamadığımızı anlattım. Ama ilk parti nakit para geldiğinde halledeceğimi söyledim. Ondan sonra yumuşadı, açtırdı gazı.

Yani benim ilişkim kötü olmadı o dönemde, iyiydi. Ben ona bir tavır almadım. O dönemleri düşününce…Hatırlarsın değil mi o dönemlerde diğer rektörlerin nasıl tavır aldıklarını? Ben cumhuriyete inanan bir adamım ama aynı zamanda liberal bir düzene inanan bir adamım. İdeolojik bir saplantım yoktur.