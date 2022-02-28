28 Şubat'la ilgili şok gerçek yıllar sonra ortaya çıktı
Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat, 28 Şubat darbesinin yapılacağını, 23 Şubat 1997'de oynanan Gençlerbirliği-Altay maçında öğrendiğini ve bu bilgiyi ilk defa kendisinin yazdığını aktardı.
Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat, 28 Şubat darbesinin yapılacağını, 23 Şubat 1997'de oynanan Gençlerbirliği-Altay maçında öğrendiğini ve bu bilgiyi ilk defa kendisinin yazdığını aktardı. İşte o ilginç yazı:
"Meclis Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu'nda da söyledim... Başbakan Erbakan da dâhil... Türkiye, 28 Şubat'ı benden öğrendi.
23 Şubat 1997... Gençlerbirliği- Altay maçı... İlhan Cavcav ile protokol tribünündeyiz.
Arka sıralardan... Kasketli... Siyah gözlüklü "birisi", ısrarla "gel gel" işaretleri yaptı... Merak ettim... Yanına gittim.
Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Güven Erkaya... Altay taraftarı imiş...
Maç boyunca, "MGK toplantılarını" anlattı.
Askerin, "Hükümete tepkisini... Cumhurbaşkanı Demirel'in askeri nasıl frenlediğini..."
Ve... 28 Şubat'ta yapılacak toplantıda, "Kıyametin kopacağı" bilgisini verdi. Yazdım... Manşet oldu... Kıyamet koptu. 28 Şubat gecesi... Medya ordusu, Çankaya Köşkü'nün önündeydi."