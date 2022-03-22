28 Şubat'ın küfürbaz tetikçisinden ahlak dersi! Fatih Altaylı iftiracı doktor A.A.'yı güzelledi

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Habertürk yazarı Fatih Altaylı, köşesinden, "Doktorları düşmanlaştırmayın." mesajı verdi.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde görevli Doktor Tahir Tarımer, hastaneye tedavi olmak üzere gelen Uzman Çavuş A.A.'ya "Beni darbetti." iftirası atmıştı. Dr. Tarımer'in yalanı ile TSK'dan uzaklaştırılan A.A., kamera kayıtlarının ortaya çıkması ile gerçek anlaşılınca görevine iade edildi. İftiracı doktor ise açığa alınarak hakkında soruşturma başlatıldı.

Öte yandan hastanenin arka kapısını kilitleyip, A.A.'yı ön kapıdan çıkmaya zorlayan doktorlar, iftiraya uğrayan askeri alkışlarla protesto etti. Sağlık Bakanlığı, protestocu doktorlar hakkında da soruşturma başlattı.

Olayı kavrayamamış!

İftiracı Doktor Tahir Tarımer'in, Uzman Çavuş A.A.'ya saldırdığı görüntülerle birlikte hastaneye başvuran başka bir kadına sinirlenip duvarı yumrukladığı anların videosu da ortaya çıktı.

Fatih Altaylı ise izlediği görüntülerden net bir sonuç çıkaramadığını iddia ederek, "Bir uzman çavuş ile bir doktor arasında yaşanan ve tam ne olduğu hala çok da belli olmayan bir olay yüzünden, bir kez daha büyük bir cepheleşme yaşanıyor. Mesele benim açımdan tam net olmadığı için sağlıklı bir yorum yapmakta zorlandığımı itiraf etmeliyim." ifadeleri ile Dr. Tarımer'in iftirasını yumuşatmaya çalıştı.

28 Şubat darbesinin küfürbaz tetikçisinden 'ahlak' dersi!

28 Şubat'ta inançları gereği başörtüsü takan genç kadınlara küfredip, toplumu kutuplaştırmaya bir medya tetikçisi olarak destek veren Fatih Altaylı, bugün söz konusu, "hak" arama bahanesi ile vatandaşların sağlık hakkını gasbeden doktorlar olunca, "ahlak" dersi vermeye soyunarak, şunları söyledi:

Eğer bu olaydaki doktor gerçekten bir amaçla olmayan bir şeyi olmuş gibi gösterdi ise cezasını en ağır şekilde verin diyebilirim ancak. Ama bir tehlikeyi görüyorum. Toplum, kendi hekimleri ile düşmanlaştırılıyor. Özellikle de toplumun bir kesimi.

En kutsal mesleklerin başında gelen hekimlik, ne yazık ki bilinçli bir şekilde şeytanlaştırılıyor, toplum düşmanı, bencil, kendi çıkarlarından başka bir şey düşünmeyen bir meslek grubu olarak gösterilmeye çalışılıyor.

Okumuş insanlara, hele hele hekimlere karşı böyle bir düşmanlık pompalanması ve bunun devleti yönetenlerin yönlendirmesi ile yapılması hiç ama hiç doğru değil.