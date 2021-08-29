28 Şubat'ın hesabı sorulmayan Fatih Altaylı! Küstahlığa böyle devam ediyor...

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28 Şubat darbesine giden süreçte "Medya tetikçiliği" yapıp, başörtülü kızlara "fahişe" diyecek kadar haddini aşan küfürbaz Fatih Altaylı, katıldığı Tv 100 canlı yayınında "Ferrariniz var mı?" sorusuna da yıllar önce olduğu gibi ahlak dışı ifadelerle cevap verdi. Kendince şaka yaptığını düşünen Altaylı, çocuk-kadın herkesin ekran başında olabileceği bir saatte gerçekleşen canlı yayında, "Ferrariniz var mı?" diyen moderatöre, "Helalse her şeye binerim." ifadeleri ile karşılık verdi.

Diyanet'in inanan insanlara uyarısını üstüne alındı

Altaylı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın inanan insanları uyardığı "haram deniz ürünlerine" ilişkin açıklamasını da, "Çalmadım, sana ne!" diyerek yanıtladı.

Parayı nereden buldun? Onu da anlatsana!

Yayında bir dönem ferrarisinin olduğunu söyleyen Altaylı, "Karım böyle bir otomobil edinmemi istemiyor. Bir kere edindim, geri götürüp vermek zorunda kaldım." dedi. Altaylı'nın bir dönem edinip, geri verdiği "Ferrari"yi alacak parayı nereden bulduğu ise bilinmiyor.