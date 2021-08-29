  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Türkiye'den taziye mesajı
İzmir'de korkutan yangın
Somalili kadın polislere Türkiye'de diplomaları verildi
ABD'de koronadan ölenlerin sayısı açıklandı
Medya 28 Şubat'ın hesabı sorulmayan Fatih Altaylı! Küstahlığa böyle devam ediyor...
Medya

28 Şubat'ın hesabı sorulmayan Fatih Altaylı! Küstahlığa böyle devam ediyor...

28 Şubat darbesinin hesabı sorulmayan küfürbaz medya tetikçisi Fatih Altaylı, bulduğu her fırsatta küstahlığa devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-08-29 17:38:00 - 2021-08-29 17:57:38

 Yeniakit.com.tr 

28 Şubat darbesine giden süreçte "Medya tetikçiliği" yapıp, başörtülü kızlara "fahişe" diyecek kadar haddini aşan küfürbaz Fatih Altaylı, katıldığı Tv 100 canlı yayınında "Ferrariniz var mı?" sorusuna da yıllar önce olduğu gibi ahlak dışı ifadelerle cevap verdi. Kendince şaka yaptığını düşünen Altaylı, çocuk-kadın herkesin ekran başında olabileceği bir saatte gerçekleşen canlı yayında, "Ferrariniz var mı?" diyen moderatöre, "Helalse her şeye binerim." ifadeleri ile karşılık verdi.

Diyanet'in inanan insanlara uyarısını üstüne alındı

Altaylı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın inanan insanları uyardığı "haram deniz ürünlerine" ilişkin açıklamasını da, "Çalmadım, sana ne!" diyerek yanıtladı.

Parayı nereden buldun? Onu da anlatsana!

Yayında bir dönem ferrarisinin olduğunu söyleyen Altaylı, "Karım böyle bir otomobil edinmemi istemiyor. Bir kere edindim, geri götürüp vermek zorunda kaldım." dedi. Altaylı'nın bir dönem edinip, geri verdiği "Ferrari"yi alacak parayı nereden bulduğu ise bilinmiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay