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Gündem 28 Şubat'ın 'bin yıl' planı ellerinde patladı: Generaller bin bir gün hapis yattı
Gündem

28 Şubat'ın 'bin yıl' planı ellerinde patladı: Generaller bin bir gün hapis yattı

Yeniakit Publisher
2024-05-18 12:12:00 -
28 Şubat'ın 'bin yıl' planı ellerinde patladı: Generaller bin bir gün hapis yattı

28 Şubat darbesi için, “Bin yıl sürecek” diyen dönemin sözde kudretli generalleri, darbe suçu nedeniyle bin bir gün hapis cezası yattı.

Bundan 27 yıl önce askeri vesayetin zoruyla hükümeti görevden çektiren ve 28 Şubat'ı post-modern darbe olarak tarihin kara sayfalarına geçiren paşaların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kalan cezalarına af geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan Resmi Gazete kararıyla; Çevik Bir, Fevzi Türkeri, Yıldırım Türker, Cevat Temel Özkaynak, Erol Özkasnak, Haci Sülük, Aliefter Aslan, Avni Yılmaz, Sevda Yüksel, Gülbey Sarıoğlu, Süleyman Tuna, Abdulhekim Yılmaz, Çetin Doğan ve Aydan Erol tahliye edildi.

"Sincan'da demokrasiye balans ayarı yaptık." "28 Şubat bin yıl sürecek" sözlerinin failleri olan bu paşaların peşine adalet için yine Recep Tayyip Erdoğan düşmüştü.

2002'de iktidara gelen AK Parti, Erdoğan'la birlikte, bu tarihi lekenin peşini bırakmadı. Açılan davalarla darbeye karışan askerler tek tek yargılandı ve ceza aldı.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bir sosyal medya kullanıcısı ilginç bir detayı ortaya çıkardı. Kullanıcının yaptığı paylaşım oldukça ilgi gördü.

Paylaşımda emekli generallerin içeride kalma süresi dikkat çekti.

Emekli generallerin müebbet hapis kararları 19 Ağustos 2021 yılında onandı ve cezaevine gönderildi.

16 Mayıs 2024 tarihinde tahliye kararları verilen generaller tam bin bir gün cezaevinde kaldılar.

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Yorumlar

Vatandaş

Az yattılar bu din devlet millet düşmanları.Bunlar daha fazla yapmaları gerekiyordu ama maalesef ucuz kurtuldular.Kurtulmari için çok üzüldüm hele hele çevik bir çoktan kurtuldu cenazesi ceza evinden çıkmak gerekirken az bir ceza alarak çıktı onun çıkması ayrı Bir üzüntü sebebidir.
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