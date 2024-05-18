28 Şubat'ın 'bin yıl' planı ellerinde patladı: Generaller bin bir gün hapis yattı

Bundan 27 yıl önce askeri vesayetin zoruyla hükümeti görevden çektiren ve 28 Şubat'ı post-modern darbe olarak tarihin kara sayfalarına geçiren paşaların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kalan cezalarına af geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan Resmi Gazete kararıyla; Çevik Bir, Fevzi Türkeri, Yıldırım Türker, Cevat Temel Özkaynak, Erol Özkasnak, Haci Sülük, Aliefter Aslan, Avni Yılmaz, Sevda Yüksel, Gülbey Sarıoğlu, Süleyman Tuna, Abdulhekim Yılmaz, Çetin Doğan ve Aydan Erol tahliye edildi.

"Sincan'da demokrasiye balans ayarı yaptık." "28 Şubat bin yıl sürecek" sözlerinin failleri olan bu paşaların peşine adalet için yine Recep Tayyip Erdoğan düşmüştü.

2002'de iktidara gelen AK Parti, Erdoğan'la birlikte, bu tarihi lekenin peşini bırakmadı. Açılan davalarla darbeye karışan askerler tek tek yargılandı ve ceza aldı.



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Bir sosyal medya kullanıcısı ilginç bir detayı ortaya çıkardı. Kullanıcının yaptığı paylaşım oldukça ilgi gördü.

Paylaşımda emekli generallerin içeride kalma süresi dikkat çekti.

Emekli generallerin müebbet hapis kararları 19 Ağustos 2021 yılında onandı ve cezaevine gönderildi.

16 Mayıs 2024 tarihinde tahliye kararları verilen generaller tam bin bir gün cezaevinde kaldılar.