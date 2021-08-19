  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Alanyaspor'a Portekizli orta saha
Marcao'ya 8 maç men cezası
New York'ta alarm! Times Meydanı boşaltıldı
Akrabalar arasında silahlı kavga! Yaralılar var
Gündem 28 Şubatçıların avukatından 'tehdit'! 'Utanacaksınız'
Gündem

28 Şubatçıların avukatından 'tehdit'! 'Utanacaksınız'

28 Şubat darbecilerinden Çetin Doğan'ın tutuklanarak Muğla Cezaevi'ne gönderilmesinden sonra açıklamada bulunan Doğan'ın avukatı Hüseyin Ersöz, tehditler savurdu.

Yeniakit Publisher
2021-08-19 20:38:00 - 2021-08-19 20:49:13
28 Şubatçıların avukatından 'tehdit'! 'Utanacaksınız'

 Yeniakit.com.tr 

28 Şubat darbecisi 14 sanığa verilen müebbet hapis cezasından sonra hakkında yakalama kararı çıkartılan Çetin Doğan, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gelişmeleri twitter hesabından duyuran Doğan'ın avukatı Hüseyin Ersöz, "84 yaşındaki Çetin Doğan, Bodrum Adliyesi’ndeki işlemlerinin ardından, Muğla Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edilmek üzere polis nezaretinde yola çıktı. Bodrum Devlet Hastanesi’nda yapılacak doktor kontrolü sonrasında infaz başlamış olacak." dedi.

'İleride biz değil sizler utanacaksınız'

Çetin Doğan'ın tutuklanmasına ilişkin değerlendirmede de bulunan Avukat Hüseyin Ersöz, tehditler savurdu:

"Ne Balyoz Davası’nda ne de 28 Şubat Davası’nda yaşanan hukuksuzluklara boyun eğdi Çetin Doğan. Sağlık sorunlarına karşın infaza yönelik yakalama kararının gereği için de Bodrum Adliyesi’nde şuan. Birileri gibi kaçmadı, göçmedi! Bu karardan ileride biz değil, sizler utanacaksınız!"

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay