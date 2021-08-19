28 Şubatçıların avukatından 'tehdit'! 'Utanacaksınız'

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28 Şubat darbecisi 14 sanığa verilen müebbet hapis cezasından sonra hakkında yakalama kararı çıkartılan Çetin Doğan, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gelişmeleri twitter hesabından duyuran Doğan'ın avukatı Hüseyin Ersöz, "84 yaşındaki Çetin Doğan, Bodrum Adliyesi’ndeki işlemlerinin ardından, Muğla Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edilmek üzere polis nezaretinde yola çıktı. Bodrum Devlet Hastanesi’nda yapılacak doktor kontrolü sonrasında infaz başlamış olacak." dedi.

'İleride biz değil sizler utanacaksınız'

Çetin Doğan'ın tutuklanmasına ilişkin değerlendirmede de bulunan Avukat Hüseyin Ersöz, tehditler savurdu:

"Ne Balyoz Davası’nda ne de 28 Şubat Davası’nda yaşanan hukuksuzluklara boyun eğdi Çetin Doğan. Sağlık sorunlarına karşın infaza yönelik yakalama kararının gereği için de Bodrum Adliyesi’nde şuan. Birileri gibi kaçmadı, göçmedi! Bu karardan ileride biz değil, sizler utanacaksınız!"