28 Şubatçılar siyoniste çalışmışlar! D-8 Engellenmeseydi İsrail'e kalkan olurdu

MUHAMMET KUTLU ANKARA

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Filistin’de yaşanan kıyım konusunda akit’e açıklamalarda bulundu. İslam ülkelerinin birlik içinde hareket edememesi yüzünden bugün Gazze’de soykırımın yaşandığını belirten Bekin şunları dile getirdi: “Merhum Erbakan Hocamız 1997 yılında bugünleri görerek Gelişen 8 Ülke (D-8) Örgütü’nü kurmuştu. İslam ülkelerinin her alanda işbirliğini öngören D8, eğer 28 Şubat darbesiyle emperyalistlerce engellenmeseydi bütün İslam ülkelerini içine alarak D-60’a dönüşecekti. Böyle bir örgütün birlik içinde hareket etmesi halinde ise İslam ülkelerine yönelik saldırılar, ortak ambargoyla karşılaşacak ve emperyalist ülkeler diledikleri gibi Müslümanlara zulmedemeyecekti.” Petrol, gaz ve pek çok hammaddenin İslam ülkelerinden dünyaya ihraç edildiğini vurgulayan Bekin, şöyle devam etti:

Siyonistler gücünü ekonomiden alıyor

“Bir Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında gelen ambargolar nedeniyle batı ekonomileri çok zor durumda kaldılar. Eğer İslam ülkeleri birlik içinde olur ve İsrail’in Gazze’de yaptığı katliamlara karşı ambargo kozunu oynarsa, Batılı ülkeler bu tür saldırgan girişimlerde bulunamaz. Çünkü ekonomileri yerle bir olur. Erbakan Hocamız siyonizm ve İsrail tehlikesinin üzerinde ciddiyetle dururdu. İsrail ve Yahudi firmalar, doların sahibi olarak da dünya ekonomisine hakim durumda olduğu için o güçle diğer ülkelerin üzerinde tahakküm kuruyor. ABD’deki lobilerinin gücü ortada. Eğer D-8 ve ardından D-60 etkili bir şekilde hayata geçirilseydi emperyalist ülkeler Müslüman ülkelere diledikleri zaman saldıramazlardı. Eğer İslam ülkeleri birlik içinde hareket edebilseler, Müslüman ülkelere saldırırken uçaklarına, gemilerine koyacak yakıt bulamazlar. Eğer bugün İslam ülkeleri petrol ambargosu başlatsa İsrail ve ABD Gazze’ye saldırıları durdurmak zorunda kalır. Son Gazze saldırılarıyla Müslüman ülkelerin halkları artık bütün gerçeği gördü. Kendilerini yönetenlerin gerçek yüzünü tanıdı. Bundan sonra asıl Arap baharının başlayacağını görüyoruz. Birçok Müslüman ülke yönetimi son Gazze katliamlarında sınıfta kaldığını görüyoruz. Bunların tahtları sallanmaya başlamıştır. D-8’in önemi daha da ortaya çıkmıştır. Biz parlamentoda buna daha fazla dikkat çekeceğiz. Müslümanlar Necmettin Erbakan Hocamızın hayalini kurduğu gibi birleşebilirse dünyada daha fazla söz sahibi olacaktır.”