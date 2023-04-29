28 Şubatçı Nuh Mete Yüksel öldü! Hakkımızı helal etmiyoruz

Eski Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) Başsavcısı Nuh Mete Yüksel 76 yaşında dün akşam hastanede öldü.

Yüksel, MGV’nin kapatılması ve Necmettin Erbakan ile Oğuzhan Asiltürk’ün yargılanması süreçlerini yönetmişti. 28 Şubat darbe sürecinde Ankara DGM Başsavcısı olarak görev yapan Nuh Mete Yüksel, demokrasi tarihini lekeleyen soruşturmaları yürüttü. Başsavcı olduğu dönemde kapatılan Refah Partisi'nin milletvekilleri Ahmet Tekdal, Hasan Hüseyin Ceylan ve İbrahim Halil Çelik hakkında, 'anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs' gerekçesiyle idam istemişti.

Ankara Eski Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı, "Devletin siyasi, hukuki, iktisadi temel nizamlarını dini esaslara göre değiştirmek amacıyla anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs" ettikleri iddiasıyla, Anayasa Mahkemesi'nce kapatılan RP'nin Genel Başkan eski Yardımcısı Ahmet Tekdal, Ankara eski milletvekili Hasan Hüseyin Ceylan ve Şanlıurfa eski milletvekili İbrahim Halil Çelik hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 146-1. maddesine göre idam cezası istemiyle dava açtı. Başsavcılık, Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Nabi Koçak, Sultanbeyli Belediyesi Mezarlıklar Müdürü İmdat Kaya, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Genel Başkanı Erol Yarar, Milli Gençlik Vakfı Genel Başkanı Adnan Demirtürk, MGV eski Genel Başkanı Nevzat Laleli ile MGV yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 24 sanık hakkında ise aynı suça iştirak ettikleri iddiasıyla, TCK'nın 146-3. maddesi uyarınca 7 yıl 6'şar aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep etmişti. Başsavcılık MGV ile bu vakfa destek veren MÜSİAD'ın kapatılmasını da istedi.

Ankara DGM Eski Cumhuriyet Savcısı Nuh Mete Yüksel, 1997 yılı Ağustos ayında Milli Gençlik Vakfı şubelerine yönelik başlattığı soruşturmayı tamamlayarak 28 sanık hakkında dava açarken, aynı konuyla ilgili olarak haklarında soruşturma başlatılan, kapatılan RP'nin Genel Başkanı Necmettin Erbakan, genel başkan eski yardımcısı Şevket Kazan, eski genel sekreter Oğuzhan Asiltürk, FP Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu ve FP Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen hakkındaki soruşturma dosyalarını ayırmıştı.

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