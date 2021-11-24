28 Şubat’çı Fatih Altaylı dış güçlerin avukatlığına soyundu: Dış güçler yok!

28 Şubat sürecinde darbecilerin avukatlığını yaparak zulme destek veren ve o döneme ilişkin hesap veremeyen Fatih Altaylı, döviz kurundaki dalgalanmaya ilişkin bir yazı kaleme alarak ‘dış güçlerin avukatlığını’ yaptı.

“Her saat başı bir önceki saatten daha fakiriz”

Altaylı, bugünkü yazısında “Bu ekonomik kurtuluş savaşı meselesi kafama takıldı bir kere. Dün sordum, “Kim bu işgalciler, ekonomimizi kimden kurtarıyoruz” diye bir yanıt gelmedi. Ama döviz kurları yükselmeye devam etti. Dün son olarak baktığımda euro 15’e, pound 17’ye dayanmıştı ki, asabım bozulmasın diye bakmaktan vazgeçtim.

Her gün bir önceki günden değil, artık her saat başı bir önceki saatten daha fakiriz.” iddiasında bulundu.

‘Aslında kimsenin bir şey yaptığı yok’muş!

Köşesinde “Peki düşman kim?” sorusuna yanıt aramaya çalışan Fatih Altaylı, şunları söyledi:

“Aslında kimsenin bir şey yaptığı yok. Türkiye’de dövizle oynayacak, parayı alıp kaçacak bir yabancı falan kalmamış. Sadece Türkiye yeniden “dolarize” olmuş. 2001 yılına geri dönüyoruz. 2001 yılında Türk vatandaşlarının Türkiye’yi yönetenlere ve Türk lirasına güveni kalmadığı için herkes parasını dolara yatırmıştı. 2001 yılında Türkiye’deki toplam mevduatın yüzde 61’i dolar cinsinden olmuştu.

Bu Cumhuriyet tarihinin de rekoruydu. Şu anda yine 2001 pozisyonuna yaklaşmışız. Bugün itibarıyla Türk vatandaşı gerçek kişilerin toplam mevduatının yüzde 58’si dolarda. Oysa 2011 yılında TL’ye güven yüksekken bu oran yüzde 27’ye gerilemişti.”

“Ortada yabancı düşman falan yok” dedi!

Türk halkı ekonomi yönetimine artık güvenmediği için, parasını dolara yatırdığını iddia eden Altaylı, “Bankalarda gerçek kişilere ait toplam 143 milyar 700 milyon dolarlık mevduat var. Şirketlerin ise 91,5 milyar doları bulunuyor bankalarda. Hani savaş mavaş diyorlar ya, ortada öyle bir taarruz falan da yok aslında. Yılbaşından beri bu miktar az bir artışla hemen hemen sabit duruyor. Millet dolara yatmış bekliyor. Para bulursa yine dolar alıyor. Anlayacağınız ortada yabancı düşman falan yok. Dolarların tamamı bizim vatandaşlarda. Düşman diye lanse edilenler aslında kimi birkaç yüz, kimi birkaç bin, kimi ise birkaç milyon dolarını dövize yatırıp kendini ekonomi yönetimine karşı korumaya alan sıradan Türk vatandaşları. Yüzde 30’u hala AK Parti’ye oy vereceğini söyleyen insanlarımız. Bir savaş var ise eğer burada düşman ya vatandaşlar ya da yel değirmenleri.” yorumunda bulundu.