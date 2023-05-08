28 şubat zihniyeti bitmek bilmiyor

Adapazarı’nda yapılan seçmelerde kategorisinde birinci olan 10 yaşındaki Melike Yaren Arsu, Türkiye Karate Federasyonu tarafından Denizli’de düzenlenen Minikler Türkiye Karate Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı. Antrenörü tarafından yapılan kayıt işlemleri onaylanan Melike Yaren Arsu, 27 Nisan 2023 tarihinde yapılan ilk müsabakasını kazanarak ikinci karşılaşmasına katılmaya hak kazandı. İkinci müsabakasına başlayacağı sırada Şef Hakem Şeyhmuz Baybora tarafından karşılaşmadan men edilen Arsu’nun, kıyafeti nedeniyle ikinci mücadelesinde yarışmasına izin verilmedi. Türkiye Karate Federasyonu’ndan kızın müsabakadan men edilmesine ya da maça çıkmasına engellenmesine ilişkin kayıt ve tutanakları talep eden baba Atakan Arsu, haksız uygulamaya karşı hukuk mücadelesi başlattı.

“Turnuvadan elendi”

Kızının spor yapma hakkı elinden alındığını belirten baba Atakan Arsu, bugüne kadar aynı kıyafetle herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarını söyledi. Arsu, “26 Nisan 2023 tarihinde müsabaka tartım işlemleri için gerekli işlemler antrenörü İsmail Yılgın tarafından takip edilerek tamamlanmış ve müsabakalar için kategorisi belirlenmiştir. 27 Nisan 2023 saat 09.00 civarında turnuvanın ilk müsabakasını kazanarak, ikinci müsabakaya çıkmaya hak kazanmıştır. 27 Nisan 2023 saat 09.30 civarında sırada 1. Tatami Şef Hakemi Şeyhmuz Baybora tarafından ikinci müsabakası başlatılacağı sırada Merkez Hakem Kurulu üyesi olduğunu öğrenebildiğimiz Uğur Kobaş tarafından hakem uyarılarak kızımın boynu açık bone takması aksi taktirde müsabakayı başlatamayacağı yönünde uyarılmıştır. Şef hakem, ilk maçında ve daha önceki turnuvalarda kızımın saçı ve boynu kapalı olacak şekilde yarıştığını belirmesine rağmen Uğur Kobaş tarafından müsabakaya çıkarmama kararı ısrarla uygulatılmıştır." ifadesinde bulundu.

“Kızımın spor yapma hakkı elinden alındı”

İki takım antrenörünün de itiraz etmesine rağmen minik sporcuya baskı yapıldığını belirten Arsu, "Antrenörümüz ve rakibi olan sporcunun antrenörü diğer iki hakemin yanı sıra Merkez Hakem Kurulu’ndan sorumlu yönetim kurulu üyesi Mehmet Akif Gürbüz’e itiraz etmesine rağmen, kızıma boynunu açması ya da müsabakadan çekilmesi yönünde baskı yapılmıştır. Kızım boynunu açmama yönünde karar alması sonrası, spor yapma hakkı elinden alınmıştır” dedi.

"Karete yapmak farz değil"

Durumdan haberdar olur olmaz ilgili birçok kuruma ulaşmaya çalıştığını kaydeden baba Arsu, “Kızımın müsabakaya çıkabilmesi için Karate Federasyonu Genel Sekreteri Hacı Beşbadem’e ulaştım. Kendisine problemi aktardığımda, boynu açık bone takmanın Dünya Karate Federasyonu (WKF) kararı olduğunu, kızım 2 senedir bütün müsabakalarına boynu kapalı olarak çıktığını ve hatta ilk maçını da yine aynı şekilde yaparak kazandığını belirtmeme rağmen destek olamayacaklarını ve inançlarımız gereğini yerine getirmek istiyorsa, ‘Başörtü farz ama karate yapmak farz değil’ diyerek kızımın spor yapma hakkını engellemiştir. Turnuva boyunca boynu kapalı olarak mücadele eden bazı sporculara boyun açma yönünde uyarılar verilmiş, bazılarına ise boynu kapalı olacak şekilde müsabakaya devam etme hakkı tanınmıştır. Kural, Merkez Hakem Kurulu üyeleri tarafından keyfi ve istikrarsız olarak uygulanmıştır” şeklinde konuştu.

Uzun süre ikna etmeye çalıştılar

Benzer hak gasplarının yaşanmaması için gerekli adımlarım bir an önce atılması gerektiğini savunan Arsu, şunları kaydetti:

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“Kızım boynu açık hicab takması için uzun süre ikna edilmeye çalışılmış ve kızım bunu kabul etmediği için tatamiyi terk etmek zorunda kalmıştır. Kızım ve başka sporcuların mağdur olmaması için Türkiye Karate Federasyonu gerekli kurum kararları ile Türkiye içerisindeki ulusal ya da özel tüm müsabakalarda hem inanca hem de sporcu sağlığına zarar vermeyecek şekilde düzenlemeleri hayata geçirmelidir. WKF nezdinde, Türkiye’de inanç özgürlüğünü ve sporcu sağlığını koruyacak şekilde girişimler Türkiye Karate Federasyonu tarafından başlatılmalıdır. Evladımın yaşamış olduğu hak ve özgürlük kayıplarının telafisi için sorumluların cezalandırılmasını, kızıma psikolojik, maddi ve manevi olarak verilen zarara telafi istiyorum.”

"Spor yapmaktan vazgeçmeyeceğim"

Yaşadıklarına rağmen spordan vazgeçmeyeceğini ifade eden Melike Yaren Arsu ise, “Denizli’de düzenlenen Minikler Türkiye Karate Şampiyonası’nda oynadığım ilk maçımı kazandım. İkinci maç öncesi boynumu açmamı istediler ama kabul etmedim. Bu şekilde maçlara devam etmeme izin vermedikleri için şampiyonadan çekişmek zorunda kaldım. İki senedir kahverengi kuşağa sahip olabilmek için çok büyük çaba sarf ettim. Bu spordan vazgeçmeyeceğim" diye konuştu.