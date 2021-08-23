28 Şubat mağduru memurlardan yeniakit.com.tr’ye açıklama: Kılık kıyafet konusu genelgeyle değil yasayla düzenlensin

MEHMET ÖZMEN / ANKARA

Milyonlarca memurun gözü kulağı bugün hükümet kanadından gelecek olan açıklamada…

Kılık kıyafet düzenlemesi için yasa talebi

AK Parti döneminde çıkarılan yeni bir genelgeyle başörtüsü yasağının ortadan kaldırıldığına fakat daha sonraki süreçlerde ise bu sıkıntının devam edebileceği yönündeki endişelere değinen Memur Sen Kadınlar Komisyonu Teşkilattan Sorumlu Başkan Yardımcısı İlknur Karabulut, “28 Şubat sürecinde hem katsayı zulmünü yaşamış ve hem de başörtüsü mağduru bir kardeşiniz olarak konuşuyorum. Bir genelgeyle kılık kıyafet düzenlemesi yapılarak başörtüsü serbest olmuş oldu. Genelgeyle değil Meclis’ten geçecek bir kanunla kılık kıyafet düzenlemesinin getirilmesini istiyoruz.” dedi.

3600 ek gösterge ve ücretli öğretmenlere kadro talebi

Öte yandan, hükümet ile memur sendikaları arasında bir süredir devam eden 2022-2023 yılına ilişkin toplu sözleşmeye ve memurların taleplerine ilişkin Memur Sen üyesi memurlar yeniakit.com.tr’ye şunları söyledi:

Eğitim Birsen Genel Merkez Kadınlar Komisyon Başkanvekili Hatice Bayrak: 3600 ek göstergenin tanınmasından yanayız

Memurlar olarak bizler, hakkımız olan payı istiyoruz. Özellikle 3600 ek göstergenin bize tanınmasından yanayız. Memur Sen’in birçok haklı taleplerinin masada değerlendirilmesinden yanayız. Hakem heyetine gidilmeden toplu sözleşme sürecinin tamamlanmasını bekliyoruz.

Memur Sen İstanbul Kadınlar Komisyonu Temsilcisi Sevgi Yücel: Memur bu devletin yükü değil gücüdür

Memurlar olarak bizler, ülkemizin en zor zamanlarında sürekli yanında olduk. Pandemi dönemi başladığından beri de, devletimizin neye ihtiyacı varsa onu yaptık. Bir öğretmen olarak pandemi döneminde bizzat görev aldım. Mahalle mahalle gezerek insanlarımıza gönüllü olarak hizmet ettik. Zor zamanda biz bu milletin sevdalısı olarak halkımızın hep yanında yer aldık. Memur bu devletin yükü değil gücüdür.

Eğitim Birsen üyesi Sultan Özateş: Ücretli Eğitimcilere kadro verilsin

Kamu görevlileri ülkemizin gücüdür, yük değildir. Akıttığımız ter, verdiğimiz emeğin karşılığını adaletle ve saygınca bütçeden istiyoruz. Güvenli bir istihdam talebinde bulunuyoruz. Ayrıca ücretli eğitimcilere ise kadro verilmesini istiyoruz.





