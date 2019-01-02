28 Şubat mağdurları yeniakit.com.tr'ye anlatıyor: Başörtülü olmam sebebiyle uzaklaştırma cezası aldım

Taha Emre Özdemir Ankara

yeniakit.com.tr 28 Şubat Postmodern Darbesi sürecinde eğitim hakları ellerinden alınan başörtülü öğrencilerin hikayelerini, yapılan bu zulmü unutmamak ve unutturmamak adına yeniden gündeme getiriyor.

28 Şubat Mağdurları Derneği Başkanı Emine İlyas, yeniakit.com.tr’ye yaptığı açıklamada, “Eğitim hakları gasp edilmiş olan bizler bugüne kadar hiç hak etmediğimiz sıkıntılar yaşadık. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Türkiye çok büyük zorlukları atlattı. Hükümetimiz birçok şeyi başarabilecek güçte. Bize haklarımızı iade eden iktidarın her zaman duacısı olacağız” dedi.

'Yasakçı zihniyete asla boyun eğemezdim'

28 Şubat Öğrenci Derneği Başkanı Emine İlyas da o dönemde başörtüsü nedeni ile haksızlığa uğrayan öğrencilerden birisiydi. Başı kapalı olması gerekçe gösterilerek eğitim hakkı elinden alınan İlyas, 1997 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünü kazanmıştı.

Okula kayıt olduğu yıl başörtüsü yasağının başladığını belirten İlyas, "1997 yılında heyecanla okuluma kayıt olmuştum. Biz birinci sınıftayken başörtüsü yasağı başlamıştı. İlk yıl rektörümüz sayesinde eğitimimize devam edebildik. İkinci sınıfa geçtiğimizde ise rektör değişince bize uyarı yapıldı. İlk önce; 'Okul girişinde başörtünüzü çıkartın. Sınıfta tekrar takmanıza müsaade edeceğiz' dediler. O günlerde FETÖ üyesi kadın öğrenciler bağlı olduğu kişilerden 'Başınızı açarak eğitiminize devam edin' talimatı almışlardı. Bizim kimseye karşı bir bağımlılığımız yoktu. Başörtümüzü tüm engellemelere rağmen çıkartmadık. Hiçbir şekilde bu yasağa boyun eğmedik. O dönemlerde ailem benim için endişe duyuyordu. Yaşadıklarımı onlarla istişare ettim. Vereceğim her karara saygı duyacaklarını söylediler. Başörtülü olmam sebebi ile okuldan bir ay uzaklaştırma cezası aldım. Yaşadıklarımdan dolayı iyice bunalmıştım. Yasakçı zihniyete yenilip başörtümü çıkartmayı asla kabul edemezdim. Ailemin endişelerini de göz önünde bulundurarak memleketime, onların yanına döndüm" ifadelerini kullandı.

'Eğitim hakkım geri verildiğinde iki çocuk annesiydim'

Başörtüsü nedeniyle 28 Şubat sürecinde mağdur edilen İlyas, AK Parti iktidarı tarafından 2010 yılında çıkarılan genel öğrenci affından yararlanırken evli ve birisi 5, diğeri de 11 yaşında iki evlat sahibiydi. Başörtüsü mağdurlarına bulundukları şehirde okuma hakkı verilmişti ancak, İlyas eğitimine yaşadığı şehir olan Konya'da devam edemedi.

Aftan yararlanarak yıllar sonra Burdur'a dönerken okuldan ayrılmaktan daha zor günler geçirdiğini ifade eden İlyas, "Af çıktığında evli birisi 5 diğeri de 11 yaşında iki çocuk annesiydim. Çıkartılan yasa kapsamında mağdur öğrencilere bulundukları şehirde eğitimlerine devam etme fırsatı verilmişti. Burdur Süleyman Demirel Üniversitesi'ne ilk kayıt yaptığım yıl olan 1997'de Konya Selçuk Üniversitesi'nde okul öncesi öğretmenliği bölümü olmadığı için Burdur'a gitmek zorunda kaldım. Bu kararı verirken okuldan ayrıldığım dönemden daha zor zamanlar geçirdim. Artık evli ve yaşları küçük iki çocuk annesiydim. Hem onlara karşı sorumluluklarıma hem de okuluma devam etmeye çalıştım. En çok da o zaman 5 yaşında olan oğlum zorlandı. Şükürler olsun ki 35 yaşında yani 2014 yılında okulumu bitirerek mezun oldum" dedi.

'Kalbimiz her zaman kırık kaldı'

28 Şubat mağduru başörtülü kadınların yaşadığı sıkıntılar hiçbir zaman peşlerini bırakmadı. Emine İlyas, elinden alınan öğrencilik hakkını 2010 yılında tekrar kazanarak eğitimine devam etti ve mezun oldu ama KPSS sınavına girip atanma sürecinde yine zorlu karar verme dönemlerinden kurtulamadı.

Eşi de sınıf öğretmeni olan İlyas, atanma sürecinde neden kararsız kaldığını şöyle anlattı:

"Sınıf öğretmeni olan eşim, Ağrı'da ve batı illerinin ücra köylerinde yıllarca görev yaptı. KPSS'den atanarak onları benimle birlikte doğuya ya da köy görevlerine sürüklemeyi doğru bulmadım. Bunu onlara yapamazdım çünkü çocuklarım zaten okula yeniden döndüğümde çok zorluk çekmişlerdi. Mezun olduğumda onların yaşları daha da ilerlemişti. Eğitimlerine Konya merkezde devam ediyorlardı. Ailevi durumlarından dolayı atanıp yeni bir şehre gitmeyi göze alamadım. Bu arada benimle birlikte derneğimize bağlı birçok arkadaşım da benzer sıkıntılardan dolayı mesleklerine başlayamadılar. Eğitim hakları gasp edilmiş olan bizler bugüne kadar hiç hak etmediğimiz sıkıntılar yaşadık. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Türkiye çok zorlukları atlattı. Hükümetimiz birçok şeyi başarabilecek güçte. Bize haklarımızı iade eden iktidarın her zaman duacısı olacağız. 28 Şubat Mağdurları Derneği olarak tüm mağduriyet yaşamış başörtülü kardeşlerimiz ile birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızdan yardım bekliyoruz. Bizlerin kalbi çok kırık ancak gönlümüzü almak da bir o kadar kolay. Çıkartılacak basit bir yasayla bizlere atamalarımız konusunda iltimaslı davranmalarını rica ediyoruz"

'Hasan ağabeyin yazıları ile teselli bulduk'

Yeni Akit Gazetesi eski Genel Yayın Koordinatörü merhum Hasan Karakaya’yı da dualarla yad ettiklerini belirten İlyas, "28 Şubat mağdurları olarak bize yardım edenlerle değil sadece bizi haklı bulanlarla bile mutlu oluyoruz. Merhum Hasan Karakaya'nın yazılarını darbe sürecinde hep takip ettik. Onun kalemi ile mutlu olup teselli bulduk. Her zaman cesur bir insandı. Bizleri haklı görüyor ve hakkımızı arıyordu. O gazeteci olduğu kadar bir dava adamıydı. Allah mekanını cennet eylesin. Üzerimizde çok hakkı var. Biz onu her zaman dualarımızla anıyoruz" ifadelerini kullandı.