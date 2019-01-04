28 Şubat mağdurları Yeni Akit'e anlatıyor: Tek suçum Allah’ın emrini yerine getirmekti

Taha Emre Özdemir Ankara

1982 doğumlu Semra Gümüş, 20 yaşında alması gereken diplomasını, iki çocuk annesiyken 33 yaşında aldı.

Yaşadıklarını yeniakit.com.tr ile paylaşan 28 Şubat’ın başörtüsü mağdurlarından Gümüş, “Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan bizden çalınanların geri verilmesi konusunda yardım bekliyoruz” dedi.

1998 yılında Erciyes Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne kayıt yaptırdığını söyleyen Gümüş; “25 güne yakın derslerime devam ettim. Ondan sonra ise okul yönetimi başörtülerimizle derslere devam edemeyeceğimizi söyleyerek güvenlik noktasından geçişimizi engelledi. Birinci dönem boyunca kapı önündeki mücadelemiz devam etti. Derslere katılamayacağımızı anlayınca da dönem sonunda memleketime döndüm” ifadelerini kullandı.

'Rektörün odasında hakaretlere maruz kaldım'

Semra Gümüş okula bir daha devam edemeyeceğini anladığı günü ise şöyle aktardı:

“Okula girmek için direndiğimiz günlerde bir kez yapımına devam edilen inşaatın duvarına tırmanarak sınıfa girmeyi başardım. İçeri girdiğimde hoca başörtülü olduğum için derse devam etmeyeceğini söyledi ve dışarı çıkmamı istedi. Ona direndiğimdeyse sınıftan kendisi çıktı ve yanında güvenlik elemanlarıyla döndü. Zor kullanarak beni rektörün odasına götürdüler. Rektör bey bana bağırarak hakaretler etti. Yaşadığım o gün okula bir daha devam edemeyeceğimi anlamıştım”

'28 Şubatçılar benden 13 yılımı çaldı'

28 Şubat zihniyetinin 13 yılını çaldığını ifade eden Gümüş; “2011 yılında af çıkınca yaşadığımız şehir Malatya'da İnönü Üniversitesi'ne yeniden kayıt yaptırdım. 2015 yılında da mezun oldum. 20 yaşımda almam gereken diplomamı, 33 yaşında aldığımda; birisi 11 diğeri de 2 yaşında iki evlat sahibi bir anneydim. 28 Şubat zihniyeti benden 13 koca yılımı çaldı” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yardım beklediklerini dile getiren Semra Gümüş; “KPPS sınavından son olarak 75 puan aldım. Atamam gerçekleşmedi. Malatya'da birçok kuruma ücretli öğretmenlik için başvuru yaptım ancak olumlu dönüş alamadım. Hükümetimiz bizi 20 yaşında mezun olmuş gençlerle aynı kefeye koymamalı. 20 yaşında mezun olmam gerekirken 33 yaşında diplomamı alabildim. Bunun tek sebebi ise Allah'ın emrini yerine getirmekte direnmemdi. Ben başörtümü Allah emrettiği için taktım. Onun yarattığı bir kulun baskısıyla çıkartamazdım. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan bizden çalınanların geri verilmesi konusunda yardımlarını bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Hasan Karakaya mazlumların sesi oldu

Yeni Akit Gazetesi eski Genel Yayın Koordinatörü merhum Hasan Karakaya’yı rahmetle yad ettiklerini vurgulayan Gümüş şunları söyledi:

“Merhum Hasan Karakaya mazlumların sesiydi. 28 Şubat döneminde de sonrasında da her zaman bizi dinledi, motive etti ve yanımızda durdu. Kendisini rahmetle anıyor ve mekanının cennet olması için dua ediyorum”