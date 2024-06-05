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Gündem 28 Şubat kafası markette hortladı! Laikçi edepsiz kokonadan tesettürlü kadınlara iğrenç sözler
Gündem

28 Şubat kafası markette hortladı! Laikçi edepsiz kokonadan tesettürlü kadınlara iğrenç sözler

Yeniakit Publisher
2024-06-05 17:03:00 -

Özgürlük alanları aşan laikçiler tesettürlü kadınlara sözlü tacizde bulunma cesareti gösteriyor.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir markette, laikçi yaşlı bir kadın tesettürlü kadınları hedef aldı.

Ağza alınmayacak hakaretler!

Yaşlı kadın, alışveriş yapan 4 tesettürlü kadına ağza alınmayacak ifadelerle hakaretler savurdu.

O anlar saldırıya uğrayan kadınlar tarafından kayıt alındı.

Görüntülere tepki yağdı.

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