28 Şubat kafalı İ.Ü sabır taşırıyor! Çarşaflı kadına kayıt silme formu doldurttular!
İstanbul Üniversitesi'nde okuyan çarşaflı hanımefendinin okul kaydını silmeye çalıştılar.
İstanbul Üniversitesi'nde okuyan çarşaflı hanımefendinin okul kaydını silmeye çalıştılar.
2 yıllık üniversitesini 4 yıla tamamlamak ve ön lisans diplomasını almak için İstanbul Üniversitesi'ne giden çarşaflı kadın okul kaydını yenilemek üzere yetkililerin yanına gitti.
Talebini ileten çarşaflı kadına, "Diplomanı almak i̇çin bunu doldurman lazım." denilerek 'kayıt silme' formu verildi.
Formda yazanlara dikkat etmeden dolduran öğrenci 'Kayıt silme' formu doldurduğunu bir başka kişinin fark etmesi üzerine yetkililere bildirdi.
Formu alan yetkililer, olayın üzerini "Yanlış form vermişiz." diyerek kapatmaya çalışsa da, çarşaflı kadın, çarşafından dolayı bu muammeleyi gördüğünü ifade etti.
Daily Ummah
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