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Gündem 28 Şubat Davası hükümlüsü 3 generalin müebbet hapis cezaları kaldırıldı
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28 Şubat Davası hükümlüsü 3 generalin müebbet hapis cezaları kaldırıldı

28 Şubat Davası hükümlüsü 3 generalin müebbet hapis cezasının kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yeniakit Publisher
2023-03-03 07:50:00 - 2023-03-03 08:04:00
28 Şubat Davası hükümlüsü 3 generalin müebbet hapis cezaları kaldırıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, 28 Şubat Davası hükümlüsü emekli Orgeneral Ahmet Çörekçi, emekli Korgeneral Hakkı Kılınç ve emekli Tuğgeneral İdris Koralp’in müebbet hapis cezası Adli Tıp İhtisas Kurulunun "kocama hali" raporu sebebiyle, Anayasanın 104. maddesinin on altıncı fıkrası gereğince kaldırıldı.

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Yorumlar

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Allah'a havale ediyoruz insanlara zulmedenlerin cezasını kimse affetmemeli ne çektirdilerse çekmeleri kısas gerekmiyormu ?????
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