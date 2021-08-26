28 Şubat darbecilerine soğuk duş! Talepleri AYM tarafından reddedildi

28 Şubat davası sonucunda rütbeleri sökülerek müebbet hapis cezasına çarptırılan darbeci generallerin, "İnfaz durdurma talebi" AYM tarafından reddedildi.

Sağlık gerekçelerini öne süren darbecilere karşın, İrfan Fidan ve Recai Akyel'den oluşan iki üyeli komisyon, "Yaşamlarına yönelik ciddi tehlike yok" diyerek infaz durdurma talebini reddetti. Darbecilerin avukatları karardan sonra, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe vererek, sağlık gerekçesiyle infazın ertelenmesini talep etti. Başvuru neticesinde Adli Tıp süreci başladı.

Adli Tıp süreci başladı

28 Şubat darbesinin mimarları Çevik Bir ve Çetin Doğan, bu kapsamda dün İzmir Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Diğer hükümlü darbeciler de tutuklu bulundukları illerdeki Adlı Tıp kurumlarına sevkedilecek. Adli Tıp kurumlarının, darbecilerin sağlık durumlarına ilişkin cezaevinde kalıp kalamayacakları yönünde hazırlayacağı rapora göre, karar savcılık tarafından nihayetlendirilecek.