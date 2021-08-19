28 Şubat darbecilerine bir şok daha! Boncuk boncuk terleyecekler

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Şubat zulmünün mimarı 14 komutan hakkında yakalama kararının çıkartılmasından sonra, rütbelerinin de sökülmesini istedi.

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi; Genel Kurmay Başkanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı'na gönderdiği yazıda, haklarındaki müebbet hapis cezası kesinleşen hükümlüler için 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu'nun 30 ve 31. maddelerine göre gereğinin yapılmasını istedi.

Askeri Ceza Kanunu'na göre rütbeleri sökülecek

Askeri Ceza Kanunu'nun 30. maddesi, asker kişiler hakkındaki hükümlülük halinde, 'Türk Silahlı Kuvvetleri'nden çıkarma cezası' verilmesini düzenliyor. Kanunun 31. maddesinde ise Türk Silahlı Kuvvetleri'nden çıkarma cezasının niteliği, 'hükümlünün Silahlı Kuvvetlerle ilişiğinin kesilmesi' olarak yer alıyor. Bu ceza, ayrıca bir hükme gerek kalmaksızın askeri rütbe ve memuriyetlerin kaybedilmesi sonuçlarını doğuruyor.

Rütbeleri sökülecek darbeci askerler: "Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Doğan, Çetin Saner, Çevik Bir, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılınç, İdris Koralp, İlhan Kılıç, Kenan Deniz, Vural Avar, Yıldırım Türker"