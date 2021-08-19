28 Şubat cuntacıları ceza alınca o konuşma yeniden viral oldu!
28 Şubat'ın cuntacı generallerinin ceza alması, üniversiteyi birincilikle bitiren Saliha Büşra Selman'ın başörtülü olması nedeniyle yaşadığı sıkıntıları anlattığı ve sosyal medyada gündem olan konuşmasını yeniden akıllara getirdi.
28 Şubat'ın darbeci generallerine verilen ceza, başörtülü üniversite öğrencisi Saliha Büşra Selman'ın mezuniyet töreninde yaptığı ve dinleyenleri ağlatan konuşmasını yeniden hatırlattı.
Darbeci generallerin cezası
Yargıtayın, 28 Şubat davasında 14 sanığa verilen müebbet hapis cezalarını 9 Temmuz'da onamasının ardından dün Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, bu 14 kişi hakkındaki hükmün kesinleşme kararını infaz savcılığına gönderdi. Darbeci generaller bu kararın ardından tek tek gözaltına alınmaya başlandı.
Cuntacıların hesap verdiği bugün, akıllara başörtülü üniversite öğrencisinin mezuniyet töreninde yaptığı konuşmayı getirdi.
Başörtülü olduğu için eğitimde büyük zorluklar yaşayan Selman'ın başından geçen sıkıntılar izleyenleri hüzünlendirdi. Selman, "Günlerden bir gün yine milli takım seçmesinin olduğuTürkiye Şampiyonası'nda 2007 yılında, Sivas'ta bu sefer başörütülü olarak girdiğim maçta disiplin cezası alarak diskalifiye edildim. 14 yaşındaydım." diyerek başörtülü kızların eğitim hakkından nasıl yoksun bırakıldığını yeniden gözler önüne serdi.