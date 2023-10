28. Routes World 2023 yarın başlıyor!

İstanbul Fuar Merkezi'nde yarın başlayacak Routes World 2023'te havacılığın küresel bağlamdaki geleceği tartışılacak.

Sektörün önde gelen havalimanları ve havayollarından 3 binden fazla üst düzey yöneticinin katılacağı Routes World'de, Türk Hava Yolları, Air France, easyJet, Delta Air Lines, Emirates, IndiGo, Japan Airlines, Qantas, ve Wizz Air'in de aralarında bulunduğu 250'den fazla hava yolu katılacak.

Yeni rota fırsatlarını keşfetmek için 10 binin üzerinde görüşmenin planlandığı 28. Routes World'un açılış töreninde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İGA Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu'nun açılış konuşması yapması bekleniyor.

Törende, İGA Üst Yönetici (CEO) Vekili Selahattin Bilgen tarafından gerçekleştirilecek açılış konuşmasının akabinde "Istanbul is the New Cool" adlı panel düzenlenecek. Panele, TGA Genel Müdür Vekili Elif Balcı Fisunoğlu ve Selahattin Bilgen katılacak.

İGA Havacılık Geliştirme Direktörü Majid Khan da etkinlik kapsamında aynı gün düzenlenecek "Rota Planlama Sürecinin Geleceğinde Sırada Ne Var?" başlıklı panelde yer alacak.

Etkinliğin ikinci gününde, İGA Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu, BBC program sunucusu Aaron Heslehurst moderatorlüğündeki "Havalimanları ve Şehirler" başlıklı panele konuşmacı olarak katılacak. Aynı gün İGA Planlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Polat ise "Havalimanı Planlama ve Master Plan" konusunda düzenlenen panelde bir konuşma yapacak.

Etkinlik 17 Ekim'e kadar sürecek

Etkinliğin sona ereceği 17 Ekim'de yapılacak devir teslim töreninde İGA, Routes World 2024 etkinliği için ev sahipliği görevini Bahreyn Havalimanı'na verecek.

İstanbul Fuar Merkezi'ndeki etkinlikte, Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) World Genel Direktörü Luis Felipe de Oliveira, ACI Europe Genel Direktörü Olivier Jankovec, Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, airBaltic Üst Yöneticisi Martin Gauss, Royal Jordanian Üst Yöneticisi Samer Majali, Bahrain Airport Company Üst Yöneticisi Mohamed Yousif AlBinfalah, Gulf Air Tİcari Genel Müdür Yardımcısı Dhaz Hunjan de konuşma yapacak.

"Etkinliğin ev sahibi olmaktan mutluyuz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İGA CEO Vekili Selahattin Bilgen, 28. Routes World'e ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Dünyanın her köşesinden sektör profesyonelleriyle havacılığın geleceğinin planlanacağı etkinlikler, paneller, toplantılar ve sunumlarla dolu, verimli bir üç gün olacak. Cumhuriyetimizin 100. yılında, İGA İstanbul Havalimanı olarak, dünya çapında havayolları, havalimanları ve havacılık paydaşlarını bir araya getiren bu etkinliğin ev sahibi olmaktan dolayı mutluyuz, gururluyuz." ifadelerini kullandı.