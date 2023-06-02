28 Mayıs öncesinde en çok o hedef alındı! HÜDA PAR'lı Ramanlı yemin etti!
HÜDA PAR'ın Cumhur İttifakı'na katılmasından sonra en çok hedef alınan isimlerinden Serkan Ramanlı TBMM'de yemin etti.
Ramanlı'nın ve diğer HÜDA PAR Mİlletvekillerinin yemin etmeyeceğinden dolayı TBMM'deki yemin töreninin Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turundan sonraya bırakıldığı yalanı ortaya atılmıştı.
HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan sonra HÜDA PAR Sözcüsü Serkan Ramanlı da kürsüye gelerek yeminin edip resmen milletvekili oldu.