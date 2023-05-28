  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sosyal medya bu komediyi konuşuyor! Tanju Özcan fena trollendi: Sahte haberi gerçek sanıp papaya küfürler savurdu

Ne altın ne dolar Gabar'da musluktan şarıl şarıl petrol akıyor! Türkiye'den olay petrol rezervine ilişkin dikkat çeken bir paylaşım

İslam Memiş'ten altın fiyatları için olay sözler: Çok yalvardım yapmayın dedim

Dünyaca ünlü banka altın tahminini duyurdu: Altın alacaklar kuyumculara koşacak! Çarpıcı altın tahmini

Selçuk Bayraktar’dan flaş açıklama: Asla affedilmeyecekler

Arap ülkesinden hiç beklenmedik karar! 'Çok büyük fırsat' diyerek Türkiye'nin kapısını çaldılar

Sırbistan ordusu Kosova sınırında konuşlanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vefa! Eski komşusunu ziyaret etti

Türkiye ile aynı kaderi yaşadılar! F-35'ler konusunda şok karar

Türkiye'de tercih edilen Apple'dan milyarlarca dolarlık çip anlaşması! O adım: Haber gündeme bomba gibi düştü
İSLAM 28 Mayıs 2023: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

28 Mayıs 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
2023-05-28 07:15:00 -
28 Mayıs 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız Günün Âyet ve Hadisi ile Günün Sözü'nü istifadelerinize sunuyoruz...

VAHYİN DİLİNDEN

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ يَحْفَظُونَهُ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوا مَا بِاَنْفُسِهِمْؕ وَاِذَٓا اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ سُٓوءاً فَلَا مَرَدَّ لَهُۚ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهٖ مِنْ وَالٍ

Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla

"Kişinin önünde ve arkasında Allah’ın emriyle onu kayıt ve koruma altına alan takipçiler vardır.

Bir toplum kendisindekini değiştirmedikçe Allah onlarda bulunanı değiştirmez.

Allah herhangi bir toplumun başına bir kötülük gelmesini diledi mi, artık onun geri çevrilmesi mümkün değildir.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Onların Allah’tan başka yardımcıları da bulunmaz"

(Ra'd Suresi, 11)                 (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 


TEFSİRİ:

Müfessirler, “takipçiler” diye çevirdiğimiz muakkıbât kelimesini “koruyucu melekler” olarak yorumlamışlardır (Şevkânî, III, 78-79). Yüce Allah insanların bütün düşünce ve davranışlarını bildiği, gözetlediği ve her şeye kadir olduğu halde sünneti (yasası) ve engin hikmeti gereği her insanın önünde, arkasında, sağında ve solunda görev yapan, onu bazı kötülüklerden koruyan ve amellerini yazan melekler tayin etmiştir. Hz. Peygamber de insanları gece ayrı gündüz ayrı meleklerin izlediğini haber vermiştir (bk. Buhârî, “Tevhîd”, 23).

Müfessirlere göre kişinin sağ tarafında bulunan melek iyi amellerini, sol tarafında bulunan melek ise kötü amellerini yazmaktadır. Önünde ve arkasında bulunan melekler ise onu korumakla görevlidir (İbn Kesîr, IV, 359). Anlatıldığına göre bir adam Hz. Ali’ye gelip “Seni öldürmek isteyenler var, korunsan iyi olur” demiş, Hz. Ali ona şöyle cevap vermiştir: “Her insanla birlikte onu kaderinde olmayan şeylerden koruyan iki melek vardır. Fakat kader geldiğinde melekler kişi ile kaderin arasından çekilirler. Şüphesiz ki ecel sağlam bir kalkandır (yani eceli gelmeyen ölmez)” (Taberî, XIII, 119).

Muakkıbât tabirini, 11. âyetle bağlantılı olarak “dünyevî güçler” şeklinde yorumlayanlar da vardır. Buna göre cümlenin yorumu şöyle olur: Allah’ın ilmine göre gizlice yapılan işlerle açıkça yapılanlar, gecenin karanlığında kendini saklayan kimse ile gün ışığında ortalıkta dolaşan kimse aynıdır. Gecenin karanlıklarına sığınan kimse Allah’ın takdirini kendinden savamadığı gibi gün ışığında koruyucularıyla dolaşan kimse de O’nun takdirini önleyemez (Râzî, XIX, 21; Esed, II, 487; toplumların ahlâkı ile ilâhî nimetler ve lutuflar arasındaki sebep-sonuç ilişkisi konusunda bk. Enfâl 8/53).

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 3 Sayfa: 277-278

 
ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

وفي روايةٍ لمسـلم : « ما مِن أَمِيرٍ يَلِي أُمورَ المُسلِمينَ ، ثُمَّ لا يَجهَدُ لَهُم ، ويَنْصحُ لهُم، إلاَّ لَم يَدخُل مَعَهُمُ الجَنَّةَ »

Müslim’in bir rivayetinde de şöyledir:

“Müslümanların işlerini üstlenip de onlar için çalışıp çabalamayan hiçbir yönetici, onlarla birlikte cennete giremez.”

Kaynak: Müslim, Îmân 229, İmâre 22
 

GÜNÜN SÖZÜ:

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ahmet Şirin

Allah razı olsun inşaallah.

resat

tarafsızlıgı güzel birşey gibi gösterip ,önce insanı ,sıratı müstakimden çıkartan şeytan ve aveneleri ,sonra onu ,kendi sapıtmışlar yoluna çeker, tarafsızlık ,sapıtmanın ilk adımıdır ,insan bu aleme sıratı müstakim yolu üzerinde yaşayıp ,o yolda olmek için gönderilmiştir ,,
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23