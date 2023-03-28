28 Mart 2023: Günün Âyet ve Hadisi
Sizler için hazırladığımız günün âyet ve hadisi ile günün sözünü istifadelerinize sunuyoruz...
وَهُوَ الَّذٖي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَيَعْفُوا عَنِ السَّيِّـَٔاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَۙ
"Kullarının tövbesini kabul eden, günahları bağışlayan ve yaptıklarınızı bilen O’dur."
(Şûrâ Suresi - 25) (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
TEFSİRİ: Allah Teâlâ’nın kulların tövbesini kabul etmesi ve kötülükleri bağışlaması ile ilgili ifadelerin mutlak oluşu, tövbe kapısının herkese açık olduğunu ve gerçekten pişmanlık duyup içtenlikle tövbe edenlerin her türlü günahının bağışlanabileceğini göstermektedir. Ancak, başka bazı deliller sebebiyle kul haklarına ilişkin günahlar bu kapsamın dışında görülmüş ve bunların bağışlanmasında ilgilileriyle helâlleşilmesi esas kabul edilmiştir (âhirette bu tür haklarla Allah’ın huzuruna gelenlere ilişkin bir tasvir için bk. Müslim, “Birr”, 15).
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 748
GÜNÜN HADİSİ:
يَدْخُلُ الفُقَراءُ الجَنَّةَ قَبْلَ الأَغْنِيَاءِ بِخَمْسِمائَةِ عَامٍ
"“Fakirler, cennete zenginlerden beşyüz sene önce girerler.”
Kaynak: Tirmizî, Zühd 37. Ayrıca bk. İbni Mâce, Zühd 6
Günün Sözü: