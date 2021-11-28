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Sağlık 28 Kasım koronavirüs vaka tablosu | Bugün kaç korona vakası var?
Sağlık

28 Kasım koronavirüs vaka tablosu | Bugün kaç korona vakası var?

Bugün kaç kişi koronavirüsten vefat etti? Koronavirüs salgınıyla mücadele tüm hızıyla sürüyor. Vatandaşlar güncel rakamları araştırmaya başladı. Peki, bugün kaç korona vakası var?

Yeniakit Publisher
2021-11-28 20:10:00 -
28 Kasım koronavirüs vaka tablosu | Bugün kaç korona vakası var?

Koronavirüs ile mücadelede ikinci yıla az bir zaman kaldı. Milyonlarca kişi özellikle Güney Afrika’da ortaya çıkan ve pek çok ülkeye sıçrayan varyant sebebiyle güncel rakamları daha çok araştırmaya başladı. Peki, bugün kaç vaka var?

28 Kasım koronavirüs vaka tablosu | Bugün kaç korona vakası var?

Son 24 saatte 350 bin 385 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 655 kişinin testi pozitif çıktı, 213 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 20 bin 7 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 81,12, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90,54 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 120 milyon 114 bin 498 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak, Burdur oldu. En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tabloda bir süredir ciddi değişkenlikler görülmüyor. Bu seyir, kontrolü kolaylaştırıyor. Tedbirlere daha fazla duyarlı olursak vaka sayılarında daha iyi sonuçlar elde edebiliriz. Salgın ortamından çıkış için, aşı gündemde ilk sırada yer alıyor. Aşınızı vaktinde yaptırın" ifadelerini kullandı.

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