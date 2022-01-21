28 ilde dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Ankara merkezli 28 ildeki FETÖ operasyonunda 51 kişi gözaltına alındı.
Ankara merkezli 28 ilde FETÖ/PDY terör örgütünün jandarma mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 51 şüpheli gözaltına alındı.
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Ankara merkezli 28 ildeki FETÖ operasyonunda 51 kişi gözaltına alındı.
Ankara merkezli 28 ilde FETÖ/PDY terör örgütünün jandarma mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 51 şüpheli gözaltına alındı.
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