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Gündem 28 ilde dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Gündem

28 ilde dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Ankara merkezli 28 ildeki FETÖ operasyonunda 51 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-01-21 08:53:00 -
28 ilde dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Ankara merkezli 28 ilde FETÖ/PDY terör örgütünün jandarma mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 51 şüpheli gözaltına alındı.

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