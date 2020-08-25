28 ilçedeki 30 OSB'ye yatırım teşvikte "pozitif ayrımcılık"

ANKARA (AA) - SEVGİ CEREN GÖKKOYUN - Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, sektör talepleri de dikkate alınarak "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar"da yapılan değişikliğin 30 organize sanayi bölgesini (OSB) pozitif etkilediğini belirterek, "İlçe bazlı teşvik sistemi, hem aynı şehirdeki ilçelerin gelişmişlik farklarının azaltılması hem de il ve ilçeler arasındaki gelişmişlik farklarının azaltılması açısından önemli." dedi.

Resmi Gazete'de yayımlanan yatırımlarda devlet yardımlarına ilişkin düzenleme ile il ve ilçeler arasındaki gelişmişlik farklılıklarını azaltacak "ilçe bazlı teşvik sistemi"nin önü açıldı.

Bu kapsamda, bulunduğu il sınırlarına göre nispeten daha az gelişmiş ilçelere, bulunduğu ile göre daha fazla destek sağlanması kararlaştırıldı. Buna göre, 1 Ocak 2021'den itibaren il ve ilçelerin gelişmişlik düzeyine göre yapılan sınıflandırma tablosu sonucu 263 ilçeye, bulunduğu ile göre daha fazla destek verilmesi mümkün hale getirildi.

OSBÜK Başkanı Kütükcü, AA muhabirine, düzenlemenin ülke açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Türkiye'nin geleceğinin yatırımlarda ve üretimde olduğunu vurgulayan Kütükcü, düzenlemenin özellikle bölgeler arası gelişmişlik farklarının ortadan kaldırılması, üretim ve istihdamın yerinde desteklenmesi açısından önemli olduğunu bildirdi.

- "Yatırımlar için can suyu olacak"

Kütükcü, yeni düzenlemeyle ilçelerdeki OSB'lerin, bulunduğu ilin iki alt grubun yatırım ve teşvik imkanlarından yararlanabileceğini, dolayısıyla bunun yerel kalkınmanın desteklenmesi açısından güçlü bir adım olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Ülkemizin ilçe bazlı teşvik sistemine geçmesi, iş dünyası olarak taleplerimiz arasındaydı. İlçe bazlı teşvik sistemi, hem aynı şehirdeki ilçelerin gelişmişlik farklarının azaltılması hem de il ve ilçeleri arasındaki gelişmişlik farklarının azaltılması açısından önemli. Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan 'Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'da yapılan değişiklik ülkemizin bu ihtiyacına yönelik atılmış olumlu bir adımdır."

- "OSB'lerin yatırım alma süreci hızlanacak"

Toplam 53 şehirdeki 263 ilçeyi kapsayan düzenlemeden, 21 ildeki 28 ilçe için ilan edilen 30 OSB'nin pozitif etkilendiği bilgisini veren Kütükcü, şunları kaydetti:

"Bu 30 OSB'mizde yatırım yapacak yatırımcılarımız, yeni düzenlemeye göre OSB'mizin bulunduğu ilin iki alt bölgesinin teşvik imkanlarından yararlanacaklar. Örneğin, bölgesel teşvik sisteminde 3'üncü bölgede yer alan bir şehrimizde yatırım yapacak bir vatandaşımız, yatırımını aynı ilin bir ilçesinde yaparsa 4'üncü bölgenin, ilan edilen ilçesindeki bir OSB'de yaparsa 5'inci bölgenin yatırım teşvik imkanlarından yararlanacak. Yapılan düzenleme bu OSB'lerimizin yatırımcı alma süreçlerini hızlandıracaktır."

Kütükcü, düzenlemenin özellikle yatırımcı çekmekte zorlanan OSB'ler için can suyu niteliğinde olacağına işaret ederek, karar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a teşekkür etti.

Düzenlemeye ilişkin bazı OSB'lerden yeni talepler geldiğini belirten Kütükcü, OSBÜK olarak bu talepleri de çalışarak gelecek günlerde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına ileteceklerini sözlerine ekledi.