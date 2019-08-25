0553 313 94 23

28. Geleneksel Yayla Seki Yağlı Güreşleri’ni Ali Gürbüz kazandı

28.

25 Ağustos 2019 Pazar 23:42
28. Geleneksel Yayla Seki Yağlı Güreşleri’ni Ali Gürbüz kazandı

28. Geleneksel Yayla Seki Yağlı Güreşleri’nde başpehlivan Ali Gürbüz oldu. Antalyalı Ali Gürbüz, finalde Antalyalı İsmail Balan ile karşılaştı. Gürbüz büyük çekişme içinde geçen karşılaşmayı kazanarak Seydikemer’in başpehlivanı oldu.


Seydikemer Belediyesi’nin düzenlediği geleneksel Yayla Seki Yağlı Güreşleri’ne saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kuran-ı Kerim okunarak başlandı. Yaklaşık 10 bin kişinin izlediği güreşleri çevre il ve ilçelerden gelen yüzlerce kişi, Seki mahallesinde buluştu. Güreşleri Muğla Valisi Esengül Civelek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Seydikemer Belediye Başkanı Haktan Gökçekuyu’nun yanı sıra çok sayıda sivil toplum kuruluşu başkan ve üyeleri izledi. Yağlı güreşlere Kırkpınar’ın 47 başpehlivanı ile birlikte 527 güreşçi katıldı. Çekişmeli, heyecanlı ve kıran kırana geçen güreşlerde pehlivanlar izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı.



Ağalığı Bayram Önder Akdenizli kazandı


Güreş Ağalığı ihalesine 5 iş adamı katılırken, ihaleyi 200 bin TL veren iş adamı Bayram Önder Akdenizli kazandı.


Seki Yağlı Güreşleri, Tarihi Kırkpınar Güreşleri’ni de aratmadı. Güreşlerde başpehlivanlık için Ali Gürbüz ile İsmail Balaban karşılaştı. İzleyenlerin büyük heyecanla izlediği final güreşi yaklaşık 1 saat sürdü. Puanlamaya giden 2 güreşçi dakikalarca birbirlerine üstünlük sağlamaya çalıştı. Ali Gürbüz, rakibi İsmail Balabanı puanlama içerisinde yaptığı atakla yenmeyi başardı. Gürbüz, karşılaşma sonrasında büyük bir sevinç yaşadı.


Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, yaptığı açıklamada, ata sporu yağlı güreşin devamını sağlamayı amaçladıklarını, genç nesillere sevdirmek için geleneksel olarak etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 23:42
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Yukatel Denizlispor: 2 (Maç sonucu)
    1. Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Yukatel..
    2. Mersin’de akıntıya kapılan erkek..
    3. TFF 1. Lig: Bursaspor: 2 -..
    4. Cengiz Ünder, sezona golle başladı
    5. Futbol: Süper Lig
    6. Ümraniye’de şizofren olduğu öğrenilen..
    7. Ticari taksi şarampole devrildi: Dede..
    8. Başkent’te deprem paniği
    9. Şuhut’ta Büyük Taarruz’un 97. yıl..
    10. Düğüne giden karı kocaya otomobil..
    11. Sürücüsüz kalan sürat teknesi askeri..
    12. 10. Ulusal Yenice Kupası Dağ Bisiklet..
    13. 28. Geleneksel Yayla Seki Yağlı..
    14. Boğulma tehlikesi geçiren şahıs yoğun..
    15. İran Delegasyonunda görevli gazeteci..
    16. Bahreyn'de Hindu tapınağındaki..
    17. Arap siyasetçiden çok kritik uyarı!..
    18. Büyük Taarruz'un 97. yıl dönümü
    19. Maçın ardından
    20. Meteoroloji'den 'sağanak yağış' uyarısı
    21. Şebve Valisi'nden "darbe" açıklaması
    22. Merkel'den kritik İran açıklaması:..
    23. Maçın ardından
    24. Ağaoğlu: "Transferi düşünmüyoruz"
    25. Ünal Karaman: "Beklediğimiz bir oyun..
    26. G7 liderleri aile fotoğrafı çektirdi
    27. Yusuf Kaplan'dan İhsan Şenocak..
    28. Merkel: “Amazonlara yardım edeceğiz”
    29. Bakanlar Varank ve Turhan, Trabzon'da..
    30. Sergen Yalçın: "Kaybettiğimiz için..
    Günlerdir HDP binası önünde eylem yapıyordu! Oğlu polise teslim oldu
    Günlerdir HDP binası önünde eylem yapıyordu! Oğlu polise teslim oldu
    Uludağ Sözlük’ten bir alçaklık daha! Hz. Muhammed’e saldırmaya devam ediyorlar
    Uludağ Sözlük’ten bir alçaklık daha! Hz. Muhammed’e saldırmaya devam ediyorlar
    Talihsiz kadının kardeşi ve yakın arkadaşı yeniakit.com.tr’ye konuştu! İşte Emine Bulut cinayeti gerçeği
    Talihsiz kadının kardeşi ve yakın arkadaşı yeniakit.com.tr’ye konuştu! İşte Emine Bulut cinayeti gerçeği
    O tarihten itibaren emekliye 2 bin 150 TL!
    O tarihten itibaren emekliye 2 bin 150 TL!
    Ahmet Davutoğlu'na protesto: Yediğin ekmeğe ihanet etmeyeceksin
    Ahmet Davutoğlu'na protesto: Yediğin ekmeğe ihanet etmeyeceksin

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Muharrem İnce, görevden alınan HDP’li Ahmet Türk’ü ziyaret edecek
    Muharrem İnce, görevden alınan HDP’li Ahmet Türk’ü ziyaret edecek
    Bakan Fahrettin Koca duyurdu: O ilacı artık Türkiye üretecek
    Bakan Fahrettin Koca duyurdu: O ilacı artık Türkiye üretecek