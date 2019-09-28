28 Eylül Silivri'de sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi yaşanıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından yayınlanan arıza kesintisi duyurusunda, İstanbul'un bazı bölgelerinde su kesintisi olacağı bildirilmişti. Su kesintisi yaşayan ilçelerden biri de Silivri. Silivri'de yalayan vatandaşlar 28 Eylül Silivri'de sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtını merak ediyor. Silivri'de sular ne zaman gelecek? İşte yanıtı...

İstanbul'da su kesintisi yaşanıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından yayınlanan arıza kesintisi duyurusunda, İstanbul'un bazı bölgelerinde su kesintisi olacağı bildirilmişti. Su kesintisi yaşayan ilçelerden biri de Silivri. Silivri'de yalayan vatandaşlar 28 Eylül Silivri'de sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtını merak ediyor. Silivri'de sular ne zaman gelecek? İşte yanıtı... 28 Eylül Silivri'de sular ne zaman gelecek? İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Selimpaşa Merkez Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-09-28 12:07:26.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.9.2019 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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