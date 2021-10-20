Ekim ayının sonlarına yaklaşılırken pek çok kişi 28-29 Ekim’de okulların tatil olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki, 28 Ekim’de okullar açık olacak mı?

28 Ekim'de okullar yarım gün mü?

Cumhuriyet Bayramı sebebiyle her yıl bir buçuk gün resmi tatil ilan ediliyor. Bu sebeple 28 Ekim’de ders olup olmadığı merak ediliyor. 28 Ekim’de resmi tatil kamu kurum ve kuruluşlarında saat 13.00’te başlıyor. Bu sebeple okullarda da ders saatleri buna göre ayarlanıyor ve öğlene kadar ders yapılıyor. 29 Ekim Cuma günü ise tüm gün okullar olmuyor.

2022 yılı resmi tatiller

1 Ocak Yılbaşı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

1 Mayıs Ramazan Bayramı Arifesi

2 Mayıs Ramazan Bayramı 1.gün

3 Mayıs Ramazan Bayramı 2.gün

4 Mayıs Ramazan Bayramı 3.gün

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

8 Temmuz Kurban Bayramı Arifesi

9 Temmuz Kurban Bayramı 1.gün

10 Temmuz Kurban Bayramı 2.gün

11 Temmuz Kurban Bayramı 3.gün

12 Temmuz Kurban Bayramı 4.gün

15 Temmuz Demokrasi Bayramı

30 Ağustos Zafer Bayramı

28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı