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Yaşam 28 Ekim’de bankalar açık mı?
Yaşam

28 Ekim’de bankalar açık mı?

28 Ekim tatil mi? Cumhuriyet Bayramı sebebiyle 28 Ekim’in de resmi tatil olup olmadığı merak ediliyor. Peki, 28 Ekim resmi tatil mi? 28 Ekim’de bankalar çalışıyor mu? 28 Ekim bankalar açık mı?

Yeniakit Publisher
2021-10-20 11:19:00 -
28 Ekim’de bankalar açık mı?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na kısa bir zaman kaldı. Cumhuriyet Bayramı öncesi pek çok kişi kaç gün tatil olduğunu, resmi tatil günlerinde bankaların hizmet verip vermediğini araştırıyor. Peki, 28 Ekim bankalar açık oluyor mu?

28 Ekim’de bankalar açık mı?

Cumhuriyet Bayramı sebebiyle bir buçuk gün resmi tatil. 28 Ekim’de yarım gün, 29 Ekim’de ise tam gün resmi tatil. 28 Ekim yarım gün resmi tatil. Bu sebeple bankalar da öğle saatine kadar hizmet verecek. Resmi tatil ve hafta sonlarında ise bankacılık işlemleri mobil bankacılık üzerinden yapılabilir.  

2022 yılı resmi tatiller

1 Ocak Yılbaşı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

1 Mayıs Ramazan Bayramı Arifesi

2 Mayıs Ramazan Bayramı 1.gün

3 Mayıs Ramazan Bayramı 2.gün

4 Mayıs Ramazan Bayramı 3.gün

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

8 Temmuz Kurban Bayramı Arifesi

9 Temmuz Kurban Bayramı 1.gün

10 Temmuz Kurban Bayramı 2.gün

11 Temmuz Kurban Bayramı 3.gün

12 Temmuz Kurban Bayramı 4.gün

15 Temmuz Demokrasi Bayramı

30 Ağustos Zafer Bayramı

28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

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