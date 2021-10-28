28 Ekim koronavirüs tablosu | Bugün kaç korona vakası var
25 Ekim güncel vaka | Sağlık Bakanlığı 28 Ekim Perşembe gününe ilişkin vaka tablosunu paylaştı. Peki, bugün kaç kişi koronadan öldü? Koronavirüs güncel vaka tablosu
Koronavirüs salgını sebebiyle her akşam güncel vaka sayısı paylaşılıyor. Vatandaşlar bugün kaç yeni vaka olduğunu, kaç kişinin yaşamını yitirdiğini araştırıyor. Peki, koronavirüs bugün kaç vaka var?
28 Ekim koronavirüs tablosu | Bugün kaç korona vakası var
Türkiye'de son 24 saatte 354 bin 580 Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin 528 kişinin testi pozitif çıktı, 229 kişi yaşamını yitirdi.
Vaka tablosunun açıklanmasıyla Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından “25.528 test pozitif çıktı. Hastalığı ağır geçirenlerden 229 kişi hayatını kaybetti. İkinci doz aşı oranı %75’in altında olan 42 ilimizde aşılanma düşük hızla ilerliyor. Aşının riski azalttığını biliyoruz. Aşınızı bir an önce yaptırın. SİZE DEĞER VERENLER ADINA, LÜTFEN” paylaşımında bulundu.