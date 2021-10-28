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Sağlık 28 Ekim koronavirüs tablosu | Bugün kaç korona vakası var
Sağlık

28 Ekim koronavirüs tablosu | Bugün kaç korona vakası var

25 Ekim güncel vaka | Sağlık Bakanlığı 28 Ekim Perşembe gününe ilişkin vaka tablosunu paylaştı. Peki, bugün kaç kişi koronadan öldü? Koronavirüs güncel vaka tablosu

Yeniakit Publisher
2021-10-28 20:07:00 -
28 Ekim koronavirüs tablosu | Bugün kaç korona vakası var

Koronavirüs salgını sebebiyle her akşam güncel vaka sayısı paylaşılıyor. Vatandaşlar bugün kaç yeni vaka olduğunu, kaç kişinin yaşamını yitirdiğini araştırıyor. Peki, koronavirüs bugün kaç vaka var?

28 Ekim koronavirüs tablosu | Bugün kaç korona vakası var

Türkiye'de son 24 saatte 354 bin 580 Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin 528 kişinin testi pozitif çıktı, 229 kişi yaşamını yitirdi.

Vaka tablosunun açıklanmasıyla Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından25.528 test pozitif çıktı. Hastalığı ağır geçirenlerden 229 kişi hayatını kaybetti. İkinci doz aşı oranı %75’in altında olan 42 ilimizde aşılanma düşük hızla ilerliyor. Aşının riski azalttığını biliyoruz. Aşınızı bir an önce yaptırın. SİZE DEĞER VERENLER ADINA, LÜTFEN” paylaşımında bulundu.

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